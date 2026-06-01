OVAN

POSAO: Ukoliko se bavite privatnim biznisom i pokušavate da dobijete kredit ili pozajmicu očekuje vas negativan odgovor. Bićete prilično pogođeni odbijanjem jer ste računali na novac.

LJUBAV: Očekuje vas novo, zanimljivo poznanstvo. Druga osoba živi u inostranstvu. Smatrate da to nije nikakav problem i da možete da održavate redovan kontakt.

ZDRAVLJE: Problemi na poslu dosta loše deluju na vašu psihu. Prilično ste neraspoloženi, imate manjak samopouzdanja. Počinjete da sumnjate u svoje vrednosti. Moguća je glavobolja.

BIK

POSAO: Imate krajnje odgovoran i profesionalan pristup poslu. Obraćate pažnju na svaki detalj, imate jasno izrađen plan. Upravo iz navedenih razloga posao se odlično odvija.

LJUBAV: Zadovoljni ste odnosom sa bračnim partnerom i brak smatrate stabilnim. Voljena osoba ima probleme za koje verujete da će uspeti da ih uspešno reši. Pružate mu podršku.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno i to je upravo vaša zasluga. Imate jako odgovoran stav prema svom zdravlju i trudite se da uradite sve što je u vašoj moći da izbegnete probleme.

BLIZANCI

POSAO: Odlazite na kraće službeno putovanje. Vašoj firmi je neophodan novi poslovni sporazum i vi se lavovski borite da dođete do njega. Postižete uspeh i konačno se opuštate.

LJUBAV: Brak prolazi kroz ozbiljnu krizu. Imate evidentan problem u komunikaciji sa partnerom u smislu da je ili nema ili da je svedena na neophodni minimum.

ZDRAVLJE: Zdravlje je sasvim solidno. Prilično ste umorni, jer ste se iscrpeli na poslu. U suštini vam je potreban samo dobar odmor da bi se ponovo osećali snažno.

RAK

POSAO: Ukoliko se bavite privatnim biznisom očekuju vas odlične vesti vezane za oblast suđenja. Dobijate obaveštenje da je sudski spor konačno završen u vašu korist.

LJUBAV: Odnos sa emotivnim partnerom nije najbolji. Dok je partner siguran u svoje emocije i namere prema vama, dotle ste vi blokirani, neopušteni i nesigurni.

ZDRAVLJE: Vaš stav prema zdravlju je prilično neodgovoran, dok vam je imunitet u isto vreme slab. Potrebno je da povedete računa o pritisku jer je sklon oscilacijama.

LAV

POSAO: Zadovoljni ste situacijom na poslu. Energični ste, samouvereni, imate jasne ciljeve. Ulažete svu svoju energiju i vreme u realizaciju ciljeva i uspešno ih postižete.

LJUBAV: Niste preterano zadovoljni odnosom sa bračnim partnerom, ali ste tolerantni. Partner vam ne posvećuje dovoljno pažnje i smatrate da su razlog tome problemi na poslu.

ZDRAVLJE: Nervi su jako osetljivi. Skloni ste promenljivom ponašanju: možete biti nervozni i skloni svađama ili neraspoloženi za druženje i depresivni.

DEVICA

POSAO: Ukoliko se bavite privatnim biznisom primorani ste da doneste nepopularnu odluku. Ona je vezana za smanjenje broja radne snage zbog toga što je došlo do pada obima posla.

LJUBAV: Nezadovoljni ste vezom. Nemate želju da se borite za nju, jer smatrate da je odnos suštinski došao do kraja. Prekidate vezu i smatrate da ste doneli jako dobru odluku.

ZDRAVLJE: Raspoloženje je u padu. Danas ste presekli neke poslovne i privatne odnose. Smatrate da su odluke bile neminovne, ali bi voleli da je postojalo neko drugo rešenje.

VAGA

POSAO: Posao je ušao u rutinsku fazu tako da nema nekih značajnijih dešavanja. Prilično ste kreativni i razmišljate o novim poslovnim idejama. Za početak ih detaljno analizirate.

LJUBAV: Odnos sa partnerom nije najbolji i to je upravo vaša zasluga. Ne samo da ste introvertni, nego ne želite da stvari pogledate iz drugog ugla nego isključivo iz sopstvenog.

ZDRAVLJE: Organizam je jak, zdravlje stabilno, vi se osećate odlično. Najbolje da nastavite sa navikama koje daju tako dobre rezultate. Ukoliko ste bili bolesni sledi vam oporavak.

ŠKORPIJA

POSAO: Ukoliko se bavite privatnim biznisom očekuje vas uspešni poslovni razgovor sa inostranim saradnicima. Oni su sigurni u uspeh saradnje, a vi imate nedoumice.

LJUBAV: Previše ste fokusirani na poslovnu sferu tako da nemate puno vremena za voljenu osobu. Partner u potpunosti podržava vaše ambicije i ne zamera vam odsustvo od kuće.

ZDRAVLJE: Disajni sistem je izuzetno osetljiv. Pričuvajte se hladnih pića i hladnog vremena. Problemi nastali u ovom periodu imaju potencijal da traju duže vreme.

STRELAC

POSAO: Prilično ste pragmatični. Fokusirane ste na poslovne obaveze koje donose siguran novac. Vredni ste, ambiciozni, željni finansijskog uspeha koji na kraju postižete.

LJUBAV: Prilično ste zadovoljni kako se veza razvija. Vaše emocije su intenzivne i stabilne. Trudite se da što više vremena provedete sa partnerom. Zamišljate zajedničku budućnost.

ZDRAVLJE: Generalno se osećate dobro. Međutim, imunitet je prilično slab. Skloni ste hroničnim problemima koji su vezani za lošu cirkulaciju i nestabilan pritisak.

JARAC

POSAO: Ukoliko se bavite privatnim biznisom očekuje vas izlazak u medije. To vam ne prija previše tako da ne ostavljate najbolji utisak. Nešto pričate, ali ništa konkretno ne kazujete.

LJUBAV: Zadovoljni ste vezom i u potpunosti posvećen partneru. Druga strana ima probleme na poslu. Vi ste u potpunosti uvereni da će uspeti da ih reši, iako on sumnja u to.

ZDRAVLJE: Imunitet je toliko slab da bi za vas bilo najbolje da ga ojačate u što kraćem roku i da izbegavate sve situacije koje mogu da dovedu do zdravstvenih problema.

VODOLIJA

POSAO: Ukoliko se bavite privatnim biznisom prezadovoljni ste poslom. Činjenica je da ste imali jako puno problema, ali sada ih ne samo prevazilazite nego ulazite u period ekspanzije.

LJUBAV: Totalno ste nezainteresovani za emotivnu sferu. Fokusirani ste na posao i finansije. Sve dok ne budete osetili poslovnu i finansijsku sigurnost nećete ni razmišljatei o ljubavi.

ZDRAVLJE: Pričuvajte se u saobraćaju. Naročito nemojte da žurite. Ova oblast je dosta loše prikazana tako da u slučaju eventualnih problema oni imaju potencijal da traju duži period.

RIBE

POSAO: Situacija je specifična: posao se solidno razvija i to vas ne brine. Brinu vas finansije koje nisu u skladu sa obimom posla. Razmišljate o uzimanju kredita ili pozajmice.

LJUBAV: Očekuje vas zanimljivo poznanstvo. Druga osoba vam deluje snažno, markantno, uspešno, ali prilično zatvoreno i ozbiljno. Imate utisak da niste ostavili najbolji utisak.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Zdravstvena situacija je stabilna. Organizam je u fazi regeneracije. Ukoliko ste bili bolesni uspešno se oporavljate i dolazi do vidljivog napretka.