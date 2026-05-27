Na videu se vidi kako motorista jedva održava ravnotežu, krivuda po putu i u jednom trenutku čak pada na kolovoz.

„Policija nije došla 45 minuta“

Autor objave tvrdi da je policija odmah pozvana, ali da se tokom dugog čekanja niko nije pojavio.

Mrtav pijan vozi, putem je padao po kolovozu. Policija je pozvana na adresu, no u 45 minuta čekanja niko se nije pojavio - stoji u opisu objave.

Uz snimak su objavljene i fotografije na kojima se vidi kako muškarac podiže kacigu sa zemlje nakon pada u zagrebačkom naselju Špansko.

Društvene mreže EKSPLODIRALE zbog jednog detalja

Iako su mnogi osudili vozača zbog opasne vožnje, veliki broj komentara bio je usmeren na osobu koja je sve vreme snimala situaciju.

Korisnici društvenih mreža pitali su se zašto niko nije pokušao da spreči muškarca da nastavi vožnju.

Jedan komentar posebno je privukao pažnju:

Čekaj, i ti si 45 minuta to gledao i snimao? On je barem pijan pa nije svestan šta radi, a ti si mogao da mu uzmeš ključ i sprečiš tragediju - napisao je besni korisnik.

Stručnjaci upozoravaju: Ovakve situacije mogu da završe katastrofom

Vožnja pod dejstvom alkohola smatra se jednim od najopasnijih oblika ponašanja u saobraćaju.

Stručnjaci upozoravaju da pijani vozači:

sporije reaguju

gube koordinaciju

teže procenjuju brzinu i udaljenost

Upravo zbog toga ovakve scene često završavaju ozbiljnim nesrećama sa teškim posledicama.