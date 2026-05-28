Španija povlači podršku Evropskoj uniji za jačanje zaštite trgovine bloka od Kine, izjavio je danas španski ministar ekonomije i trgovine Karlos Kuerpo i ocenivši da je potrebna trgovinska saradnja tog bloka sa Pekingom.

"Razumemo da EU mora da ojača, a to znači da moramo da razgovaramo na ravnopravnoj osnovi sa Kinom i SAD. Moramo da sarađujemo sa kineskim vlastima", rekao je Kuerpo na marginama sastanka ministara iz šest najvećih ekonomija EU - Francuske, Nemačke, Italije, Holandije, Španije i Poljske, prenosi briselski Politiko.

Prema njegovim rečima, EU treba da kroz saradnju sa Kinom umanji bilateralni disbalans sa Pekingom u pogledu trgovine.

"Takođe, moramo da sarađujemo sa Kinom i njenim kompanijama kada je u pitanju kompletna agenda ekonomske bezbednosti i privlačenje kineskih investicija, kao i tome kako da je maksimalno iskoristimo u smislu stvaranja dodate vrednosti našem kontinentu", dodao je Kuerpo.

Prošlog petka, Španija je bila među velikim evropskim ekonomijama koje su potpisale dokument poslat Evropskoj komisiji u kojem se poziva na jačanje trgovinske odbrane bloka, bolju upotrebu istražnih kapaciteta i potencijalno stvaranje novog alata za rešavanje poremećaja na tržištu.

Politiko navodi da je Madrid nekoliko dana kasnije promenio mišljenje o dokumentu koji su takođe potpisale i Italija, Holandija i Litvanija, navodeći da je dokument "razmatran samo na tehničkom nivou".

Smatra se da je Španija članica EU sa najbližim odnosima sa Kinom. Španski premijer Pedro Sančez je u poslednje četiri godine četiri puta posetio je Peking.

Španija je među najprivlačnijim zemljama EU za kineske investicije, ulključujući sektor solarnih panela i automobilske industrije.