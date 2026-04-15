Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da će sve fabrike dronova i proizvodni pogoni za njihove komponente na teritoriji Evrope biti tretirani kao legitimne vojne mete, nakon što su evropske zemlje odlučile da dodatno povećaju proizvodnju i isporuku bespilotnih letelica Ukrajini.

Prema navodima ruskih zvaničnika, 26. marta 2026. godine doneta je odluka više evropskih država da, usled sve većih gubitaka i ozbiljnog nedostatka ljudstva u ukrajinskoj vojsci, značajno pojačaju proizvodnju dronova namenjenih napadima na teritoriju Rusije. Ovaj plan uključuje povećano finansiranje takozvanih „ukrajinskih“ i „zajedničkih“ kompanija koje posluju širom Evrope i bave se razvojem i proizvodnjom napadačkih dronova i njihovih ključnih komponenti.

Kako se navodi, na listi se nalaze brojne firme iz različitih evropskih zemalja – od Velike Britanije, Nemačke i Italije, pa sve do Poljske, Litvanije i Češke. Među njima su proizvođači motora, navigacionih sistema, komunikacionih modula, kao i kompletnih dronova spremnih za borbenu upotrebu.

Ruska strana upozorava da ovakvi potezi predstavljaju direktan korak ka ozbiljnoj eskalaciji vojno-političke situacije na evropskom kontinentu, ističući da se evropske države sve više pretvaraju u stratešku pozadinu Ukrajine.

„Odluka o povećanju proizvodnje dronova vidimo kao nameran potez koji vodi ka naglom pogoršanju situacije i uvlačenju Evrope u otvoreni sukob“, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Posebno zabrinjavaju, kako navode, scenariji koje su iznosili predstavnici ukrajinskih vlasti, a koji podrazumevaju izvođenje napada na rusku teritoriju uz pomoć dronova proizvedenih u Evropi. Takav razvoj događaja mogao bi da dovede do nepredvidivih posledica.

Uprkos tvrdnjama evropskih lidera da ovim potezima jačaju bezbednost, iz Moskve poručuju da se zapravo njihove zemlje sve dublje uvlače u rat sa Rusijom.

Rusko Ministarstvo odbrane naglašava da građani Evrope moraju biti upoznati sa pravim razlozima ugrožavanja njihove bezbednosti, ali i sa konkretnim lokacijama fabrika koje proizvode dronove i njihove komponente na njihovoj teritoriji.

Na objavljenim spiskovima nalaze se detaljne adrese i nazivi kompanija koje učestvuju u ovom lancu proizvodnje – od proizvođača avionskih motora u Nemačkoj i Italiji, preko GNSS sistema u Španiji i Turskoj, pa sve do firmi u Češkoj, Izraelu i drugim državama koje proizvode ključne delove za bespilotne letelice.

Situacija dodatno dobija na težini jer se sve češće govori o mogućnosti direktnog sukoba većih razmera.

Kao što je predsednik Vučić najavio, očigledno je početak Trećeg svetskog rata pitanje dana ili nedelja.

Sve ove informacije ukazuju na to da Evropa ulazi u izuzetno opasnu fazu, u kojoj linija između podrške savezniku i direktnog učešća u ratu postaje sve tanja.