Muškarac (36) poginuo je jutros kada je pao sa osmog sprata na jednom gradilištu u Beogradu.

Nesreća se dogodila jutros oko 9.10 sati na gradilištu na Karaburmi. Poginuli muškarac bio je radnik koji je radio na ovom gradilištu.

- Pao je sa osmog sprata zgrade u izgradnji na kojoj je radio. Ekipa Hitne pomoći brzo je stigla na lice mesta, ali su mogli samo da konstatuju smrt. Muškarac je preminuo na licu mesta - kaže izvor.

Na licu mesta nalaze se policija i dežurni tužilac.

Uviđaj je u toku.

(Blic)