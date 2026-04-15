Bivša rijaliti učesnica Aleksandra Subotić uveliko se priprema za povratak u Belu kuću, a sada su se pojavile tvrdnje o njenim uslovima.

Nakon što je potvrdila svoj ulazak u Elitu gde će boraviti do kraja sezone, odnosno nepuna tri meseca, njen ulazak svi željno iščekuju.

Sada su se pojavili navodi da će iz istog izaći sa 30.000 evra više u džepu.

- Aleksandra je dogovorila honorar od 30.000 evra, biće tamo nepuna tri meseca. Ne ulazi ona zbog para u rijaliti, ona pored supruga Pece živi kao kraljica, ulazi da kaže Maji Marinković i Staniji Dobrojević sve što ima u lice i završi jednom za svagda sa tom pričom i skine ljagu sa svog imena - tvrdio je za izvor blizak Subotićevoj.

Pozvali smo Aleksandru kako bismo proverili istinitost ovih navoda, ali do momenta objavljivanja ovog teksta nije odgovarala na naše pozive.

Pre Elite boravi sa životinjama

Pred ulazak u Elitu Aleksandra je pokazala gde provodi vreme i na duhovit način otkrila da se nalazi u “Zadruzi”, ali ne u rijaliti šouu, već u potpuno drugačijem okruženju, među životinjama.

Njena objava odmah je pokrenula lavinu reakcija i spekulacija.

- Ćao, ljudi, kao što možete da vidite, mi se nalazimo u zadruzi, ali ne u rijaliti šouu programu, nego u Zadruzi Karađorđevih konja. Imamo razne životinje, ali ove su lepe i pitome, nisu kao one u rijalitiju - istakla je Aleksadra, pa dodala:

- Adaptiranje pre ulaska u rijaliti, boravak u štali.

