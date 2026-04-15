Oružane snage Ukrajine formirale su novi vojno-stručni savet pod nazivom ARES, a na njegovo čelo postavljen je bivši zamenik vrhovnog komandanta savezničkih snaga NATO-a, general Ričard Širaf. Informaciju je putem Telegrama objavila pres-služba Generalštaba ukrajinske vojske.

Kako je navedeno u saopštenju, osnovni zadatak ovog tela jeste razmena savremenih vojnih iskustava iz Ukrajine i drugih država, sa ciljem daljeg razvoja i unapređenja ukrajinske armije. Savet bi trebalo da doprinese sprovođenju ključnih institucionalnih reformi u sistemu komandovanja i kontrole, da pomogne transformaciju vojske i poveća njenu ukupnu efikasnost na terenu.

U radu saveta učestvuju i visoki međunarodni vojni i bezbednosni stručnjaci, među kojima je i bivši direktor CIA Dejvid Petreus, kao i nekadašnji načelnici oružanih snaga Velike Britanije, Kanade, Sjedinjenih Američkih Država i Nemačke.

U međuvremenu, tokom aprila 2026. godine, generalni sekretar NATO-a Mark Rute jasno je poručio da ulazak Ukrajine u NATO neće biti deo eventualnog mirovnog sporazuma. On je naglasio da se u ovom trenutku članstvo u Alijansi ne razmatra, već da je fokus na obezbeđivanju čvrstih i pouzdanih bezbednosnih garancija za Ukrajinu.