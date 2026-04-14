Policija je privela umetnika iz Splita zbog sumnje da je počinio krivična dela bludnih radnji i silovanja nad devojkom koja ima 19 godina, prenose hrvatski mediji.

Prema navodima, osumnjičeni je duži vremenski period, još od 2023. godine, neprimereno dodirivao devojku tokom časova crtanja koje joj je držao.

Sumnja se da se teže krivično delo dogodilo početkom ove godine, kada ju je nagovorio da se skine kako bi naslikao njen akt.

Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni je uz krivičnu prijavu predat pritvorskom nadzorniku, a sledi njegovo ispitivanje u nadležnom tužilaštvu.

O eventualnom određivanju pritvora odlučivaće sudija za prethodni postupak.

BONUS VIDEO: