FBI nudi novčanu nagradu za informacije koje bi dovele do pronalaska posmrtnih ostataka Ane Marije Henao Knežević, žene koja je živela u Španiji i nestala 2024. godine, a za čije ubistvo se sumnjiči njen suprug, biznismen iz Južne Floride David Knežević, koji je u međuvremenu pronađen mrtav u zatvoru.

Ana Marija Henao Knežević je rođena u Kolumbiji i živela je u Fort Loderdejlu. Njen nestanak je prijavljen 4. februara 2024. godine dok je boravila u Madridu, gde je, kako veruje FBI, ubijena dva dana ranije.

Četrdesetogodišnjakinja je živela u Španiji nakon što je proživljavala težak period zbog razvoda od supruga Davida Kneževića, američkog biznismena iz Srbije. Upravo se smatra da je taj razvod bio motiv Kneževiću da ubije suprugu, budući da nisu mogli da se dogovore oko raspodele višemilionske imovine.

Knežević je uhapšen i prikupljen je veći broj dokaza koji su ukazivali na njegovu krivicu ali suđenje nije dočekao pošto je izvršio samoubistvo u zatvoru u Majamiju. Informacije o tome gde se nalaze Anini posmrtni ostaci, nikada nije hteo da otkrije.

Zbog toga istražitelji FBI nude nagradu u iznosu od 25.000 dolara za informacije koje bi dovele do pronalaska njenih posmrtnih ostataka. Veruje se da se Knežević otarasio Aninog tela na ruti koju je prešao od Madrida do Beograda, a koja prolazi kroz Francusku, Italiju, Sloveniju, Hrvatsku i Srbiju.

FBI je takođe i objavio i fotografije prepoznatljivih detalja koje je posedovala Ana - sliku njene ogrlice i dnevnika, za koje se veruje da bi mogli biti sa njom, budući da nisu pronađeni u stanu u kom je boravila u Španiji.

Prema podacima iz istrage, Ana je poslednji put viđena na snimcima nadzornih kamera kako ulazi u svoju zgradu u Madridu oko 13.42, 2. februara 2024. godine. Kasnije tog dana imala je video-poziv oko 19.00 časova, a poslednju poruku prijateljima poslala je oko 22.01.

Istragom je utvrđeno da je oko 21.27 iste večeri muškarac, za kog se veruje da je njen suprug, snimljen kako ulazi u zgradu noseći motociklističku kacigu i reflektujući prsluk.

On je potom sprejom prefarbao jedinu nadzornu kameru u holu zgrade, a zatim napustio objekat noseći predmet za koji istražitelji veruju da je kofer sa telom Ane Marije Henao Knežević.

Od tog trenutka, Ana više nije viđena, a FBI je ranije saopštio da svi prikupljeni podaci i informacije o ovom slučaju ukazuju na to da više nije živa.

Automobil iznajmio u Beogradu

FBI je naveo i da je 29. januara 2024. godine David Knežević iznajmio tamnoplavi "pežo 308" u Beogradu. On je zatamnio zadnja stakla i vozilom se odvezao iz Beograda do Madrida, prolazeći kroz Hrvatsku, Sloveniju, Francusku, Italiju i Španiju.

Tokom putovanja je krao i menjao svoje registarske tablice, kako bi pokušao da ostane ispod radara. U Srbiju se vratio istom rutom i veruje se da se tokom povratka otarasio posmrtnih ostataka.

Protiv Kneževića bile su podignute optužnice za otmicu sa smrtnim ishodom, nasilje u porodici sa smrtnim ishodom počinjeno van teritorije SAD i ubistvo američkog državljanina počinjeno van SAD.



U aprilu 2025. godine, zvaničnici Ministarstva pravde su saopštili da je Knežević pronađen bez svesti u pritvorskom centru u Majamiju. Njegov advokat je potom saopštio da je Knežević izvršio samoubistvo.

