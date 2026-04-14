Bivša rijaliti učesnica Aleksandra Subotić napravila je drastičan korak, spakovala je kofere, napustila porodični stan u Novom Sadu i sa detetom otišla u Beograd.

Prešla je u prestonicu kod svog oca Karađorđa Subotića, a već rano ujutru pokazala je pratiocima kako se njen sin, kojeg je dobila sa suprugom Predragom Raspopovićem Pecom, odlično provodi sa dedom.

Aleksandra je pokazala i kako uživa na ručku, a svi su se pitali da li je njen odlazak u Beograd vezan za ulazak u Elitu.

"Ulazim u Elitu"

Podsetimo, Aleksandra je prošla kroz jako težak period kada ju je njen partner prevario sa rijaliti učesnicom Majom Marinković, a nedavno su se ulaskom Stanije Dobrojević u Elitu pojavile špekulacije da je i ona takođe bila u odnosu sa Raspopovićem.

Tim povodom se oglasila i Aleksandra, te odlučila da progovori o svim životnim situacijama kroz koje je prošla, ali i otkrila novost koja će obradovati njenu rijaliti publiku.

- Osećam se fantastično i nikad bolje. Pripremam se za ulazak za Elitu i da se razračunam sa kim zaista treba. Nikad nisam komentarisala rijaliti, jer ja to ni ne pratim, a ovo što se meni dešava nije rijaliti, već moj privatan život. Spremna sam sada prvi put da javno i detaljno ispričam svoju stranu priče – rekla je Sandra.

