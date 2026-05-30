Zelenski je pozvao javnost da posluša upozorenja o vazdušnoj opasnosti, rekavši da su službe za vanredne situacije spremne. Ratno vazduhoplovstvo i druge jedinice protivvazdušne odbrane, dodao je, radiće non-stop.

Rekao je da Kijev akumulira sredstva od evropskih saveznika za kupovinu raketa, ali da adekvatne zalihe zavise od Sjedinjenih Država i izrazio je nadu da će Vašington odgovoriti. Nekoliko dana ranije, Zelenski je napisao pismo američkom predsedniku Donaldu Trampu tražeći od njega da zaštiti Ukrajinu od ruskih raketa.

U ranim jutarnjim satima 24. maja, ruske oružane snage izvele su snažan raketni napad na Kijev, uključujući balističke rakete „Orešnik“, oštetivši tržne centre i kulturne institucije. U napadima su poginule dve osobe, a ranjeno je više od 80.

Nakon napada, rusko Ministarstvo spoljnih poslova zapretilo je daljim udarima na odbrambena preduzeća, „centre za donošenje odluka“ i komandne punktove u Kijevu kao odgovor na napad na studentski dom u okupiranoj Luganskoj oblasti u kojem je poginulo više od 20 ljudi.