Milorad K. (58) iz sela Teočin kod Gornjeg Milanovca nastradao je pre sedamnaest godina, kada je pokušao da istrebi krtice koje su mu uništavale povrće.



Nesrećni muškarac je, kako se pretpostavlja, pokušao da pređe preko bodljikave žice, ali tada je deo žice zakačio okidač njegove puške. Ispaljeni metak bio je koban za Milorada.

Kako su komšije ispričale za Alo.rs i dan danas se pamti ova tragedija, a neki kažu da je nesrećni Miodrag počinio samoubistvo.

- On je držao prodavnicu, bio ugledan čovek. Supruga mu je preminula nedugo nakon toga. Kažu da je počinio samoubistvo, a ne da je nastradao nesrećnim slučajem. Bio je u krizi, zadužio se - ispričao za Alo.rs poznanik nesrećnog Milorada zvanog Mića.



Takođe, komšije za njega imaju samo reči hvale.