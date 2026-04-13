OVAN

POSAO: Danas ćete se suočiti sa manjim problemima i zastojevima, ali ne očekujte ozbiljne posledice po vaš posao. Preporučuje se da se suzdržite od bilo kakvih rizičnih poteza.

LJUBAV: Partnerov stav vam se ne dopada i deluje vam kao da se razmimoilazite. Možda ćete ubrzo doći do velike promene u vašoj vezi.

ZDRAVLJE: Alergije su naglašene, pa budite pažljivi. Izbegavajte namirnice nepoznatog porekla i pobrinite se da čuvate svoje zdravlje.

BIK

POSAO: Očekuju vas manji konflikti sa nadređenima, ali situacija će se smiriti do kraja dana. Nema razloga za ozbiljnu zabrinutost.

LJUBAV: Partner možda očekuje više nego što možete da pružite. Osećate da vam trenutna veza nije prioritet i da niste spremni za ozbiljnije obaveze.

ZDRAVLJE: Pazite na varijacije krvnog pritiska. Ako ste imali problema sa srcem, obavezno se posavetujte sa lekarom.

BLIZANCI

POSAO: Nije idealan dan za donošenje važnih poslovnih odluka. Impulsivnost može dovesti do nesigurnosti u ostvarivanju planova, pa je bolje sačekati povoljniji trenutak.

LJUBAV: Imate problema sa unutrašnjom stabilnošću u ljubavi. Nedostatak poverenja u partnera može izazvati nesuglasice i nelagodnosti u vezi.

ZDRAVLJE: Osećate se iscrpljeno i pospano. Potrebno je više sna i odmora, pa izbegavajte fizičke napore.

RAK

POSAO: Budite oprezni sa obećanjima koja dobijate. Neka mogu biti neiskrena, pa se nemojte previše oslanjati na druge. Danas nije povoljan dan za velike poslovne korake.

LJUBAV: Emotivno se možete udaljiti od partnera, a slobodni Rako će se osećati melanholično i usmereno na prošlost.

ZDRAVLJE: Problemi sa zubima mogu se javiti, pa je vreme za redovnu kontrolu kod stomatologa. Takođe, osetljive desni mogu izazvati nelagodnosti.

LAV

POSAO: Postoji mogućnost svađa sa kolegama, što može stvoriti negativnu atmosferu na poslu. Preporučuje se izbegavanje konflikata.

LJUBAV: Danas ste skloni donošenju brzopletih odluka, pa bi mogli napraviti pogrešan izbor partnera. Ako ste već u vezi, mogući su konflikti.

ZDRAVLJE: Obratite pažnju na holesterol i izbegavajte masnu i slanu hranu. Takođe, proverite stanje jetre i pankreasa.

DEVICA

POSAO: Očekuju vas manji finansijski problemi, posebno u vezi sa vraćanjem duga. Biće faza manjih razočarenja.

LJUBAV: Trudite se da sagledate vezu iz druge perspektive, što će pozitivno uticati na vaše raspoloženje i odnos sa partnerom.

ZDRAVLJE: Posetite ginekologa ako imate bilo kakvih problema sa reproduktivnim organima. Muškarci ovog znaka mogu biti u većem fokusu u pogledu drugih zdravstenih tegoba.

VAGA

POSAO: Danas ne zavisi mnogo od vas, pa se osećate više kao posmatrač nego učesnik. Pritisak na poslu je prisutan, ali ćete se snaći.

LJUBAV: Sa partnerom se osećate opušteno i uživate zajedno. Slobodne Vage mogu očekivati nova poznanstva.

ZDRAVLJE: Mogući problemi sa bubrezima, pa se preporučuje redovan medicinski pregled. Posvetite pažnju kamenčićima ili pesku u bubrezima.

ŠKORPIJA

POSAO: Očekuje vas opušteniji tempo na poslu, sa manjim obavezama. Iskoristite dan za odmor.

LJUBAV: Spremni ste za flert i nova poznanstva. Ako ste u vezi, odnos se polako popravlja.

ZDRAVLJE: Obratite pažnju na ishranu, jer su mogući problemi sa viškom kilograma. Imajte na umu da će vam biti potrebna veća disciplina u vezi sa zdravim navikama.

STRELAC

POSAO: Imaćete sreće i sve poslove ćete brzo obaviti, ostavljajući mnogo vremena za opuštanje.

LJUBAV: Planirate zajedničko putovanje sa partnerom i očekuje vas povoljan period za realizaciju tih planova. Slobodni Strelci mogu očekivati novu romansu.

ZDRAVLJE: Budite pažljivi sa glavoboljama, migrenama i osetljivim sinusima. Takođe, izbegavajte udarce u glavu.

JARAC

POSAO: Nedostaje vam samo još malo da završite veliki projekat, i uskoro ćete uživati u uspehu.

LJUBAV: Iako imate mnogo toga, niste zadovoljni. Monotonija vam smeta i čeznete za promenama. Novi dešavanja u vezi dolaze uskoro.

ZDRAVLJE: Osetljivost donjeg stomaka može dovesti do problema sa probavom. Izbegavajte teže obroke i namirnice koje nadimaju.

VODOLIJA

POSAO: Nova poslovna ponuda može biti izuzetno korisna. Očekuju vas značajne promene koje će doneti napredak.

LJUBAV: Srećni ste sa partnerom, jer nalazite sve što vam treba – strast, ljubav i podršku. Iskoristite ovaj period emotivnog zadovoljstva.

ZDRAVLJE: Povedite računa o mokraćnim putevima i imunitetu, jer su moguće prolazne upale. Generalno ste osetljiviji u narednom periodu.

RIBE

POSAO: Budite strpljivi i uspećete da rešite sve probleme. Stvari će se postepeno popraviti i teret će biti olakšan.

LJUBAV: Možda ste idealizovali svog partnera, što izaziva poteškoće u komunikaciji. Pokušajte da sagledate realnu sliku svog odnosa.

ZDRAVLJE: Podložni ste prehladi. Povećajte unos vitamina i poradite na jačanju imuniteta kako biste se oduprli bolestima.