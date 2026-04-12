Policijske trake i forenzičari obezbedili su stambenu zgradu u centru Velike Gorice, gde je došlo do teškog zločina. Ekipa za uviđaj postavila je policijski šator oko tela žene koja je, prema prvim informacijama, izvršila samoubistvo skokom sa šestog sprata.



Tokom daljeg uviđaja, u stanu je pronađena još jedna jeziva scena – telo sedamnaestogodišnje devojke, za koje se sumnja da je smrt nastupila kao posledica nasilja. Vest o tragediji duboko je potresla stanare zgrade i komšiluk.

Prema nezvaničnim informacijama hrvatskih medija, majka je ubila svoju maloletnu ćerku.



„Isuse Bože, ja sam na četvrtom spratu, joj grozno, tužno“, ispričala je jedna od komšinica, dok je drugi dodao: „Kad sam čuo nisam mogao doći sebi“.



Potresena tragedijom, oglasila se i Ana iz Velike Gorice:

„Zgrožena sam, pogotovo kad su rekli da je ženska osoba, znači da je devojčica od 17 godina i mama verovatno. Sad sam baš tu, ali nikada se nije ništa tako strašno desilo“.



Kriminalistička ekipa detaljno je izuzela sve tragove, a odmah po dojavi na lice mesta stigli su i vatrogasci. Tragičan događaj zbio se tačno preko puta policijske stanice, dok uviđaj još uvek traje.



Istražitelji pokušavaju da utvrde motive koji su doveli do ove tragedije. Prikupljaju se svi dokazi, obavljaju informativni razgovori i sprovodi se opsežna istraga. Kako prenosi Dnevnik Nove TV, porodica ranije nije bila pod merama Centra za socijalni rad.



„Porodica nije bila u tretmanu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, niti su od strane istog preduzimane mere porodično-pravne zaštite“, saopšteno je iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad.



Tela su prevezena u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku na Šalati, gde će biti obavljena obdukcija. Nakon analize svih podataka prikupljenih tokom uviđaja, policija i Županijsko državno tužilaštvo saopštiće više detalja o ovoj dvostrukoj tragediji.



