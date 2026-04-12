Vlasnik Pink Media Group, Željko Mitrović, oglasio se na društvenim mrežama povodom Uskrsa.

Čestitao je pravoslavnim vernicima najradosniji hrišćanski praznik moćnom porukom koja je izazvala veliku pažnju.

Mitrović je u svom prepoznatljivom stilu iskombinovao filozofsko razmišljanje o životu i prolaznosti sa prazničnom čestitkom.

-Išli brzo ili sporo, stići ćemo prerano. Umreti, valjda, znači predati se jačem, a vaskrsnuti predati se nama. Kad malo bolje razmislim kakvi smo, ono prvo uopšte ne izgleda loše. Srećan Uskrs - naveo je u opisu kratkog video-snimka na kojem se vidi kako vozi skejt, te dodao:

-P. S. Dobio sam preko hiljadu čestitki za Uskrs, zato molim da mi oprostite jer nije moguće odgovoriti na svaku poruku, pa ovu poruku šaljem svima koji slave pravoslavni Uskrs - poručio je čelnik Pinka.

Njegovo oglašavanje izazvalo je brojne reakcije i komentare korisnika Instagrama, koji su mu odgovarali na čestitku, ali i tumačili njegov specifičan stil poruke.