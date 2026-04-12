MAJKA UBILA ĆERKU (17), PA SE BACILA SA ZGRADE Horor u Velikoj Gorici

Oko 10:50 časova žena je izvršila samoubistvo skokom sa stambene zgrade, a policija je u stanu pronašla telo maloletice (17), za koju se sumnja da je žrtva nasilne smrti, pišu hrvatski mediji.

Prema nezvaničnim informacijama hrvatskih medija, majka je ubila svoju maloletnu ćerku.



Na licu mesta je u toku uviđaj i kriminalistička istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog slučaja, saopštila je policija.

Nakon završetka uviđaja, oba tela će biti prevezena u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku na Šalati radi obdukcije.

BONUS VIDEO