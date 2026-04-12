Nepoznati lopov ukrao je crnu metalik "alfu romeo 156" iz garaže Radivoja Simovića iz zlatiborskog sela Gostilje, u noći između ponedeljka i utorka. Drski lopov iskorstio je to što su ključevi ostali u bravi, a garaža nije imala vrata.

Meštani Gostilja ne pamte ovakvu pljačku. Dok je Radivoje Simović spavao nakon napornog radnog dana, lopov je neopaženo ušetao na njegov posed, ušao u garažu koja se nalazi na samo 50 metara od kuće i odvezao automobil. Reč je o crnoj "alfi" (1.9), registarskih oznaka UE-049-NE.

Vlasnik automobila kaže za naš list da je u šoku jer se u ovom kraju nikada nije bilo ovakve krađe.

– Auto mi je ukraden u ponedeljak. Ostavio sam ga u garaži, ali sam u žurbi zaboravio da izvučem ključ. Garaža nema vrata, a lopov je to očigledno znao. Unutra su mi ostala sva dokumenta, ali i nešto novca - priča očajni Radivoje.

Radivoje je krađu primetio tek ujutru.

– Došao sam s posla, završio obaveze i legao. Ujutro sam ustao i video da auta nema. Verovatno su ga ukrali oko jedan ili dva sata iza ponoći dok je celo selo spavalo. Slučaj sam odmah prijavio policiji, ali ovo je prosto neverovatno – zaključuje naš sagovornik.

Ukoliko primetite crnu "alfu romeo 156" sa registarskim oznakama UE-049-NE, odmah obavestite najbližu policijsku stanicu!

S druge strane meštani najavljuju radikalne promene.

- U poslednjih trideset godina nikada nismo zaključavali aute, niti bilo šta. Došlo zadnje vreme, moramo i kamere da ugrađujemo, katance da stavljamo što nikada nismo radili! Od sad sve držimo pod bravom – rekao je meštanin sela za naš list.

BONUS VIDEO: