U saobraćajnoj nezgodi koja se jutros oko 9.30 časova dogodila na uglu Ulica cara Dušana i Knićaninove na Dorćolu u Beogadu, nakon što je tramvaj iskočio iz šina i zakucao se u zgradu, povređeno je 15 osoba.



Kako Informer saznaje, među povređenima je i dvogodišnje dete.

Pored žene koja je vozila tramvaj, povređeno je još 14 osoba i njih su ekipe Hitne pomoći prevezle u Urgentni centar.

- Ličilo je na eksploziju. Žena koja je vozila treba da slavi drugi rođendan - rekla je za Informer žena koja živi u zgradi.

Kako je za medije ispričao jedan od očevidaca, ljudi su nakon nesreće iskakali kroz prozor.

- Išao je normalno, ali sam čuo kao da ide po kaldrmi. Kao zemljotres da je bio. Ljudi su iskakali kroz prozor - rekao je jedan od očevidaca.

