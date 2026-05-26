Neobična scena zabeležena kod sela Kunovo postala je pravi hit na društvenim mrežama nakon što su dva zeca usred puta napravila nesvakidašnji „obračun“ pred zbunjenim vozačima.

Snimak se prvo pojavio na Fejsbuk stranici „Selo Kunovo“, a zatim se velikom brzinom proširio internetom i privukao pažnju hiljada ljudi širom regiona.

Na videu se vidi kako su se zečevi uspravili na zadnje noge i počeli da razmenjuju udarce prednjim šapama, potpuno ignorišući automobile i ljude koji su ih posmatrali.

Posebno je mnoge nasmejao trenutak kada ih čak ni sirena automobila nije odmah omela. Životinje su samo kratko zastale, a zatim nastavile svoj „bokserski meč“ kao da se ništa nije dogodilo.

Šta zapravo znači ovakvo ponašanje?

Iako na prvi pogled deluje kao prava žestoka tuča, stručnjaci objašnjavaju da iza ovakvog ponašanja mogu stajati dva potpuno različita razloga.

Ljubavno udvaranje

Prva mogućnost jeste neobičan ritual parenja i udvaranja. U mnogim slučajevima ovakve scene zapravo prikazuju ženku koja „testira“ mužjaka pre nego što mu dozvoli da joj priđe.

Tada se ženka okreće prema mužjaku, uspravlja na zadnje noge i počinje da ga udara prednjim šapama kako bi proverila njegovu upornost i izdržljivost.

Ako mužjak brzo odustane, ne ostavlja utisak dovoljno snažnog partnera. Tek kada pokaže upornost, dobija priliku da joj se približi.

Borba za teritoriju i dominaciju

Drugo moguće objašnjenje jeste pravi sukob između dva mužjaka.

Zečevi mogu biti veoma teritorijalne životinje, naročito tokom sezone parenja. Kada se sretnu rivali, često se uspravljaju i „bokserskim“ pokretima pokušavaju da pokažu ko je dominantniji.

Pored udaraca prednjim šapama, umeju i da skaču i koriste snažne zadnje noge kako bi oterali protivnika. Onaj koji prvi odustane gubi prednost u borbi za teritoriju i ženke.

Komentari nasmejali region

Bez obzira na to da li je reč o ljubavnom ritualu ili borbi za prevlast, dva zeca iz Kunova uspela su da na kratko zaustave saobraćaj i dobro nasmeju ljude širom Balkana.

„I ajde sad objasni nekome da si zakasnio jer si gledao meč dva zeca“, „Bolje da si izašao da ih razdvajaš nego što snimaš“, „Stop vršnjačkom nasilju među zečevima“, „Sestra i ja ovako svako jutro“ i „20 evra na levog zeca“ samo su neki od komentara koji su se nizali ispod viralnog snimka.