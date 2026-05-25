Na putevima Crne Gore ovih dana zabeležena je scena koja je iznenadila mnoge vozače i prolaznike. Na magistrali u Herceg Novom pojavio se neobičan dvotočkaš futurističkog izgleda, zbog kog su se brojni korisnici društvenih mreža zapitali o kakvom vozilu je zapravo reč.

Snimak objavljen na Instagram stranici „Podgoricki_vremeplov“ brzo je postao viralan i izazvao veliki broj komentara.

Šta je zapravo velomobil?

Iako na prvi pogled deluje kao vozilo iz naučnofantastičnog filma, u pitanju je velomobil – posebna vrsta aerodinamičnog bicikla na ljudski pogon.

Ovakva vozila imaju zatvorenu konstrukciju koja vozača štiti od kiše, vetra i drugih vremenskih uslova, a zahvaljujući specifičnom dizajnu omogućavaju i lakše kretanje uz manji otpor vazduha.

Velomobili su poslednjih godina sve popularniji u pojedinim evropskim zemljama, posebno među ljubiteljima alternativnog i ekološkog prevoza.

Cena iznenadila mnoge

Pored neobičnog izgleda, pažnju javnosti privukla je i cena ovakvog vozila.

Prema navodima, pojedini modeli velomobila mogu da koštaju i oko 10.000 evra, što je mnoge dodatno iznenadilo.

Vozači nisu navikli na ovakva vozila

Kako se velomobili veoma retko viđaju na putevima regiona, brojni vozači nisu sigurni kako da reaguju kada ih sretnu u saobraćaju.

Zbog toga se apeluje na dodatni oprez i poštovanje bezbedne distance, naročito na magistralnim putevima gde su brzine vozila znatno veće.

Društvene mreže preplavili komentari

Neobičan izgled vozila izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama, a korisnici su ostavljali šaljive komentare ispod objavljenog snimka.

„Kad kupiš auto sa TEMU-a“, „Je l’ ovo usisivač?“, „Samo nam je još ovo falilo po putevima“, „Ide kao džak na putu“, i „Je l’ ovo pužomobil?“ samo su neki od komentara koji su nasmejali korisnike interneta.