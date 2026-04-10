Devojčica Dž.N. (15), koja je upravljala električnim trotinetom u trenutku teške saobraćajne nesreće kod Novog Pazara, zadobila je višestruke prelome ruke i trenutno se nalazi van životne opasnosti, potvrđeno je za Informer iz medicinskih izvora.



Nakon ukazane prve pomoći, povređena devojčica transportovana je u Beograd, gde će biti podvrgnuta daljoj dijagnostici i lečenju. Prema dostupnim informacijama, njeno zdravstveno stanje je stabilno.

Podsetimo, u ovoj teškoj saobraćajnoj nesreći učestvovale su dve maloletne devojčice koje su bile na električnom trotinetu, kada je došlo do sudara sa putničkim vozilom. Tom prilikom život je izgubila M.R. (16), učenica prvog razreda srednje škole u Novom Pazaru.

Nadležni organi nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do ove nesreće, dok se povređenoj devojčici pruža neophodna medicinska pomoć u zdravstvenoj ustanovi u Beogradu.

