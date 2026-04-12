Vaskrs, najveći hrišćanski praznik i simbol mira, godinama unazad obeležen je jezvim tragedijama. Zabeleženo je mnoštvo stravičnih saobraćajnih nesreća, kafanskih obračuna i brutalnih porodičnih zverstava!

Tragedija koja je pre tri godine zavila Ub u crno dogodila se baš noć uoči Vaskrsa, kada je ubijen dvadesetšestogodišnji Nikola Lukić. Sukob je počeo beznačajnom čarkom u kafani.

Mladić koji je sedeo u društvu s devojkom, prijateljima i vlasnikom lokala platio je glavom pokušaj razdvajanja sukobljenih strana. Napadač je, umesto pesnicom, Nikolu gađao teškim dozerom za šećer.

– Dozer je pogodio Nikolu pravo u glavu, ali je on ostao na nogama. U Domu zdravlja su ustanovili da je dobro i poslali ga kući, ali mu je posle dva sata pozlilo. Otac ga je odvezao za Valjevo, ali je ubrzo preminuo od otoka mozga i pluća – navodi izvor blizak istrazi, a napadač je optužen za ubistvo.

Godine 2020. Uskrs su obeležila čak tri stravična ubistva u tri različita mesta u jednom danu. Bivši robijaš Dragan Radonjić (40) iz Lazarevca, Petar Matić (57) iz okoline Malog Zvornika i Sava Petrov (28) iz Čente, brutalno su ubijeni su na praznične dane.

Radonjića je kum pronašao u lokvi krvi. Sumnja se da ga je ubica iskasapio nožem i ostavio, a obdukcija je pokazala da je ležao mrtav danima. Žrtva je prodavala kuću za 25.000 evra, što je bio motiv napada.

U Malom Zvorniku se slavlje završilo krvoprolićem kada je mladić (26) nasmrt izbo svog teču nakon kraće porodične rasprave, dok je treći zločin potresao Čentu. Sava Petrov se posvađao sa drugom koji ga je na smrt pretukao i bacio u bunar. Ubici je na kraju izrečena kazna od 13 godina zatvora.

Jedan od najmonstruoznijih slučajeva zabeležen je 2015. godine u Barajevu. Zet iz pakla prevezao je svoju taštu traktorom posle prazničnog ručka, izgovorivši joj da mora da stane kako bi obavio nuždu u šumarku. Umesto toga, nasrnuo je na majku svoje žene.

– Izvukao je iz kabine, prebio joj rebra i silovao je. U besu je gurao zvono za šurenje svinja u njene genitalije kako bi se iživljavao. Odvezao je potom kod sestre i zapretio joj da ćuti – seća se naš izvor. Monstrum je osuđen na šest i po godina zatvora, a policijski izveštaji navode da ga je godinama pre toga čak i rođena majka prijavljivala za isti zločin, ali je odustala od optužbi.

Samo par dana pred Uskrs 2019, na autoputu Beograd-Zagreb kod Vinkovaca dogodila se stravična saobraćajna nesreća. Žikica Janković (47), njegova supruga Aleksandra (43), Vladica Rašić (42) i njegov maloletni sin (14) iz Kruševca poginuli su kada je „škoda“ sletela s puta.

Svi su ispali iz vozila nakon udara pri brzini od preko 140 na sat. Tragedija je još bizarnija jer se stradali uopšte nisu poznavali, već su se našli slučajno preko aplikacije za deljenje prevoza, žureći ka kući zbog praznika.

Noć uoči Uskrsa 2019. u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Nove Pazove poginula je Aleksandra Kolarov (49), snajka srpskog fudbalera Aleksandra Kolarova. Ona je bila u „pasatu“ kojim je upravljao Nikola Dević (22), takođe radnik firme njenog muža. Vraćajući se sa svadbe, „pasat“ je sleteo s puta pravo u drvo, ostavivši njih dvoje na mestu mrtve.

