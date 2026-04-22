Britanske elitne specijalne snage SAS suočavaju se sa ozbiljnim problemom – sve veći broj vojnika napušta jedinicu, a razlog, kako tvrde mediji, leži u strahu od krivičnih istraga i mogućih optužbi za ratne zločine.

U fokusu su operacije britanskih snaga u Avganistanu između 2010. i 2013. godine, ali i pojedine misije u Siriji i Severnoj Irskoj. Istraga pokušava da rasvetli tvrdnje da su tokom noćnih racija ubijani civili i pritvorenici, kao i da su dokazi naknadno prikrivani ili falsifikovani.

Posebno su pod lupom pripadnici 22. SAS puka, jedne od najelitnijih jedinica britanske vojske. Prema navodima više izvora, vojnici iz ove jedinice podnose zahteve za prevremeni izlazak iz službe, a iako tačan broj nije poznat, smatra se da su pogođene najmanje dve eskadrile – D i G.

– Moral je trenutno na najnižem nivou – naveo je jedan izvor, dok drugi govori o velikoj uznemirenosti među pripadnicima jedinice.

Bivši oficiri upozoravaju da vojnici strahuju da bi odluke donete tokom ratnih operacija sada mogle da ih dovedu pred sud. Potpukovnik Ričard Vilijams izjavio je da su upravo te bojazni glavni razlog talasa odlazaka iz jedinice.

Dodatnu težinu celoj situaciji daje podatak da se čak 242 pripadnika specijalnih snaga, uključujući i 120 aktivnih vojnika, našlo pod pravnim pritiskom u okviru istraga o kršenju ljudskih prava. Unutar samih jedinica, pojedinci ovu istragu nazivaju “lovom na veštice”.

Još 2022. godine istraga BBC-ja ukazala je na sumnjive okolnosti u kojima je jedna jedinica SAS-a ubila 54 osobe tokom šestomesečne misije u provinciji Helmand. Tada su se pojavile tvrdnje da su nenaoružani civili ubijani, a da je oružje naknadno podmetano kako bi se prikrili tragovi.

Situacija je dodatno eskalirala nakon što je u decembru objavljeno da je vrh britanskih specijalnih snaga navodno doneo svesnu odluku da prikrije potencijalne zločine. Jedan od oficira, identifikovan kao N1466, tvrdio je da je vrh bio upoznat sa dešavanjima na terenu i da je pokušao da ih zataška.

Među dokazima koji su predstavljeni tokom istrage nalazi se i šokantan incident u kojem su specijalci pucali u mrežu protiv komaraca dok nije prestala da se pomera, nakon čega su pronađena tela žena i dece. Prema dostupnim informacijama, taj slučaj nikada nije adekvatno istražen, a jedan od učesnika je čak nagrađen.

Organizacije koje prate rad bezbednosnih službi ukazuju i na to da su ranije istrage bile spore i nedovoljno efikasne. Operacija Nortmur, glavna istraga o ovim događajima, pokrenuta je tek 2014. godine, iako su prvi signali o problemima postojali još 2011. Istraga je zatvorena 2019. godine, a mnogi ključni detalji, prema navodima kritičara, nikada nisu razjašnjeni.

Sada, dok se nove istrage ponovo otvaraju i pritisak raste, britanske elitne snage suočavaju se sa krizom kakva se retko viđa – odlascima, padom morala i sve većim pitanjima o onome što se zaista dešavalo na terenu.