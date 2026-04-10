Bore Videvski, koji je u junu prošle godine osuđen na doživotni zatvor zbog učešća u brutalnoj otmici i ubistvu četrnaestogodišnje Vanje Đorčevske i frizera Pančea Žežovskog, nalazi se na ivici smrti - otkazuje mu bubreg.

On je u utorak uveče, pod strogo skrivenim merama obezbeđenja, transportovan iz zatvorske ćelije na Kliniku za nefrologiju u Skoplju, gde je zbog kritičnog stanja odmah stavljen pod intenzivni nadzor lekara.

Vest o hospitalizaciji osuđenog monstruma stiže u trenutku kada Apelacioni sud razmatra žalbe na prvostepenu presudu, kojom su on, Ljupčo Palevski, Velibor Manev i Vlatko Kešišev osuđeni na zatvor iza rešetaka do kraja života.

Videvski je tokom desetomesečnog suđenja bio jedini koji je svoju odbranu agresivno temeljio na zdravstvenom stanju. On je pred sudskim većem tvrdio da mu je priznanje iznuđeno batinama u policiji, ističući da su ga inspektori namerno udarali u transplantirani bubreg.

- Nisu me tukli po glavi, znali su gde treba. Gazili su me čizmama po presađenom organu dok nisam potpisao ono što su mi servirali - izjavio je Videvski na jednom od ročišta, negirajući da je lično učestvovao u samom činu egzekucije devojčice.

Međutim, sud je ove tvrdnje odbacio, oslanjajući se na materijalne dokaze i svedočenja ostalih članova grupe koji su Videvskog direktno locirali kao logističara i izvršioca u obe otmice.

Zločin koji je u novembru 2023. godine podigao ceo region na noge počeo je u Velesu, gde je grupa otela i ubila Pančea Žežovskog samo da bi mu ukrali automobil „sitroen“. Taj automobil je kasnije poslužio kao ključno prevozno sredstvo u Skoplju, gde su 27. novembra, ispred zgrade u kojoj je živela, presreli tinejdžerku Vanju Đorčevsku.

Prema optužnici, Videvski je bio taj koji je, uz pomoć saučesnika, savladao i strpao dete u prtljažnik. Plan je bio iznuđivanje novca od njene porodice, ali je akcija pošla po zlu, što je rezultiralo svirepom likvidacijom devojčice, čije je telo pronađeno 3. decembra na obodu glavnog grada Makedonije.

Javnost je ostala zgrožena činjenicom da je Videvski u Velesu važio za uzornog sportistu i trenera borilačkih veština. Vodio je školu kroz koju su prošle stotine mališana, a roditelji su mu decu poveravali bez sumnje, opisujući ga kao majstora svog zanata.

Dok se u skopskoj bolnici čeka ishod lečenja Videvskog, postupak pred Apelacionim sudom se nastavlja. Ukoliko dželat preživi, čeka ga povratak u ćeliju gde bi, prema presudi od 25. juna 2025. godine, trebalo da ostane do kraja života.

Podsetimo, otac ubijene Vanje, Aleksandar Đorčevski, prvostepeno je oslobođen optužbi da je saučesnicima dojavio kretanje svoje ćerke, ali tužilaštvo i dalje insistira na njegovoj odgovornosti.

Autor: Mihajlo Žilović

