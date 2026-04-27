Priča o Metodu Trobecu ostala je jedna od najmračnijih u istoriji bivše Jugoslavije. Njegovi zločini šokirali su javnost, a način na koji je ubijao žene i dalje izaziva jezu.

Trobec, slovenački vozač viljuškara, postao je poznat kao jedan od najozloglašenijih serijskih ubica, optužen da je ubio i spalio više žena sa kojima je ulazio u kontakt. Mediji su ga nazivali monstrumom i čovekom bez savesti.

Rođen u teškim porodičnim okolnostima, odrastao je u nestabilnom okruženju, uz probleme u razvoju i kasnije sve izraženije devijantno ponašanje. Tokom života, nizali su se incidenti, krađe, nasilje i alkoholizam, što je dodatno ukazivalo na duboku psihičku nestabilnost.

Ključni trenutak u razotkrivanju njegovih zločina dogodio se krajem sedamdesetih, kada je napao i opljačkao nemačkog turistu. Upravo taj slučaj doveo je policiju do njegove kuće, gde su istražitelji otkrili šokantne dokaze – ukradene stvari, ali i predmete koji su pripadali nestalim ženama.

Dalja istraga odvela je policiju do kuće u Dolenja Vasi, poznate kao „kuća broj 22“. Tamo su pronađeni tragovi koji su otkrili razmere užasa – u dvorištu i unutar objekta nađeni su ostaci ljudskih tela, dok su u peći za hleb pronađeni delovi lobanja i spaljeni ostaci žrtava.

Utvrđeno je da je Trobec ubio najmanje pet žena, koje je najčešće upoznavao u kafanama i pod izgovorom druženja dovodio u svoju kuću. Njegov obrazac bio je gotovo identičan – sticao bi poverenje, a zatim bi žrtve ubijao i spaljivao njihove ostatke.

Kasnije je otkriveno da je broj žrtava veći nego što se prvobitno mislilo. Tokom dodatne istrage pronađeni su dokazi koji su ukazivali na još jednu žrtvu, čime je broj ubijenih porastao.

Na suđenju je priznao zločine, ali su psihijatrijska veštačenja pokazala da, iako poremećen, nije bio neuračunljiv. Osuđen je na dugogodišnju kaznu zatvora.

Slučaj Metoda Trobeca ostao je sinonim za brutalnost i jedan od najmračnijih primera kriminala na prostoru bivše Jugoslavije. Njegova priča i danas izaziva strah, a mnoge okolnosti i dalje nisu u potpunosti razjašnjene.

Trobec je preminuo 2006. godine, odnevši sa sobom brojne tajne koje nikada nisu do kraja otkrivene.