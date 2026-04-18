Novi detalji brutalnog napada u Kijevu dodatno su uznemirili javnost.

Muškarac koji je iz automatske puške otvorio vatru u Golosejevskom okrugu, pri čemu je ubio više civila, rođen je u Moskvi i posedovao je ukrajinsko državljanstvo, saopštio je generalni tužilac Ruslan Kravčenko putem Telegrama.

Napadač, kojeg su policijske snage ubile tokom pokušaja njegovog hapšenja u supermarketu, identifikovan je kao Dmitrij Vasiljevič Vasilčenkov (58), koji je živeo u tom delu Kijeva.

Pre toga je boravio u Bahmutu, u Donjeckoj oblasti, prenosi Unian.

Prema informacijama sa terena, napadača su likvidirale bezbednosne snage tokom akcije u supermarketu u kojem se zabarikadirao.

Dodatne detalje izneo je novinar Vitalij Glagola, koji tvrdi da se Vasilčenkov pojavljivao u ruskim javnim grupama na društvenim mrežama i da je govorio o donacijama Rusiji.

– Utvrdio sam i da je služio u ruskoj vojnoj jedinici broj 30274. Pronašao sam i njegovu fotografiju na društvenim mrežama na kojoj nosi uniformu sa činom potpukovnika ruske vojske. Postoje indicije da je imao dvojno državljanstvo, rusko i ukrajinsko – naveo je Glagola.

Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko ranije je opisao dramatičnu policijsku operaciju tokom koje je napadač neutralisan.

– Specijalne snage KORD-a Nacionalne policije upale su u objekat u kojem se nalazio napadač i izvršile intervenciju – rekao je Klimenko u objavi na Telegramu, dodajući da je napadač tokom pokušaja hapšenja otvorio vatru.

Tačan broj žrtava još uvek se utvrđuje, ali je potvrđeno da ima poginulih i ranjenih.

Prema dostupnim informacijama, napad je započeo na ulici u kijevskom naselju Demiivka, gde je muškarac pucao na prolaznike, nakon čega je ušao u supermarket i uzeo taoce.

Lokalni mediji navode i da je neposredno pre pucnjave zapalio svoj stan u istom delu grada.