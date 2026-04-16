Slučaj muškarca optuženog za otmicu i ubistvo psa Sime u Moskvi prosleđen je sudu, a optuženi će se uskoro naći pred licem pravde.

Reč je o čoveku koji je ranije optužen za otmicu i ubistvo border kolija po imenu Sima, a sada je protiv njega zvanično podignuta optužnica.

Vlasnica psa, Olga, potvrdila je ovu informaciju, navodeći da je postupak ušao u novu fazu.

„Protiv Sime (optuženog, Sergeja) Paja podignuta je optužnica. Tužilaštvo ju je odobrilo 16. aprila, a slučaj je upućen sudu“, izjavila je ona.

Prema ranijim izveštajima, border koli Sima otet je u Ščerbinki, a vlasnici su tada ukazali da su optuženi Sergej Paj i članovi njegove porodice već ranije bili osumnjičeni za serijske otmice i ubistva životinja.

Protiv njih je vođen postupak još 2019. godine, ali je tada slučaj obustavljen na osnovu sporazuma između strana.

U međuvremenu, Ščerbinski okružni sud u Moskvi odredio je pritvor Sergeju Paju 12. novembra, što je potvrđeno i na zvaničnom sajtu moskovskih sudova opšte nadležnosti.

Osumnjičeni je identifikovan zahvaljujući snimcima nadzornih kamera, nakon čega je priveden i pritvoren. Tokom postupka priznao je da je ubio psa.

Protiv njega je pokrenut krivični postupak po dva osnova – za okrutnost prema životinjama prema članu 245, kao i za krađu prema članu 158 Krivičnog zakona.

Ukoliko bude proglašen krivim, preti mu kazna zatvora u trajanju do pet godina.