U krvavoj drami koja se u utorak dogodila u centru Obrenovca, unuk (17) ranio je svog dedu Milana P. (77), a njegovu nevenčanu suprugu Mirelu M. (51) usmrtio mačetom i to nasred ulice, ispred njihovog lokala.

Sugrađani su ovu porodicu okarakterisali kao izuzetno imućnu, ali uprkos tome, svaki član porodice imao je problem sa zakonom, a poznati su i po brojnim skandalima koji su izazivali na javnim mestima.

Naime, pokojna Mirela bila je hapšena i osuđivana zbog prodaje cigareta bez akciznih markica, a iste je prodavala u prodavnicama svog nevenčanog supruga.

- Policijski službenici su cigarete pronašli pretresom dva poslovna objekta u okviru trgovinske radnje koje osumnjičena koristi i tom prilikom oduzeli 239 paklica cigareta bez akciznih markica i sa akciznim markicama drugih država, kao i 8,8 kilograma rezanog duvana - saopštio je tada MUP.

S druge strane, njenog nevenčanog supruga Milana P. svi u gradu znaju kao starosedeoca Obrenovca, koji je sebe i svoju porodicu obezbedio brojnim firmama i nekretninama.

- Oni su jedni od najbogatijih u našem kraju. Milan je toliko zaradio i stvorio da je sagradio ogromnu kuću sa bazenom sa jedne, dok je sa druge strane ulice ista tolika nekretnina u kojoj živi njegov sin. Ispred obe kuće su poslovni prostori. Još jedna prodavnica u samom centru i tezga na pijaci koja se trenutno renovira, su takođe u njegovom vlasništvu. Taj je obezbedio i sebe i ženu i sina i unuke! Ima i apartmane na Zlatiboru, ali, eto, džaba im sve sada, i vile i bazeni i "mercedes". Kome sad sve to treba, porodica je razorena - priča sugrađanin koji poznaje povređenog.

Ipak, kako kažu Obrenovčani, i pored toliko novca i bogatstva, porodica se nije mogla pohvaliti srećnim i lagodnim životom.

- Proklete su im te pare. Milan je završio u bolnici, pa u zatvoru, stradao je od ruke rođenog unuka. Ženu je izgubio u istom danu, a svi znamo da je njegova porodica nikada nije prihvatala i smatrala svojom. Šta će mu sada sve te pare kada nema sa kim da ih potroši? Sin mu je u zatvoru, mlađi unuk isto... Samo mu je stariji unuk na slobodi, koliko sam čuo on sa majkom i brine o porodičnom biznisu, o tom marketu koji jedino nisu zatvorili - kaže on.

Pored toga, porodica je, kako pričaju, poznata po brojnim skandalima. Naime, Aleksandar P. Milanov sin i otac maloletnog ubice, je sa starijim sinom ušao u sukob oko parking mesta i potukao se sa jednim kik-bokserom i poznatim aktivistom, zbog čega je uhapšen i osuđen za pokušaj ubistva.

Maloletnikov otac je bio hapšen zbog pucnjave u decembru prošle godine. Upućeni kažu da se njegov otac Aleksandar P. i dalje nalazi iza rešetaka.

- Aleksanar P. se tereti za pokušaj ubistva u rodnom gradu, kada je na parkingu ispred jednog restorana u centru Obrenovca ranio kik-boksera Petra G. koji je bio u društvu Filipa Radovanovića. Njih dvojica su hteli da pretuku Aleksandrovog sina, nakon čega je i izbio sukob - podseća izvor.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je u decembru prošle godine pokrenulo istragu protiv trojice osumnjičenih za više krivičnih dela izvršenih na teritoriji GO Obrenovac 11. decembra 2025. godine. Osumnjičenom ocu sada uhapšenog maloletnika, Aleksandru P., na teret se stavilo krivično delo ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i ekslpozivnih materija, dok se njegovom sinu na teret stavilo krivično delo proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, a ekstremisti Filipu Radovanoviću, koji je bio u društvu ranjenog kik-boksera, krivično delo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim delom teška telesna povreda.

Sedamnaestogodišnjak je, podsetimo, u utorak ubio Mirelu M. s leđa dok ona nije slutila šta se sprema. Njen nevenčani suprug, a deda napadača Milan P. (77), očajnički je pokušao da je odbrani. U trenutku kada je video da ne može da savlada unuka, starac se setio spasonosne varke i povikao je: "Evo je policija!"

- Uplašen, maloletnik je seo na skuter i počeo da beži. Međutim, kada je shvatio da ga je deda slagao i da policije nema, pokazao je nezapamćenu svirepost. Okrenuo je motor, vratio se ispred lokala i ponovo nožem zadao smrtonosne ubode nesrećnoj ženi koja je već ležala ranjena! U sumanutom napadu, maloletnik je ranio i dedu, ali je on nakon pregleda lekara otpušten na kućno lečenje.

Dok je Mirela M. gubila bitku za život u bolnici, osumnjičeni tinejdžer je pokazao potpunu odsustvo empatije. On je pre zločina guglao kazne za maloletnike, a inspektore je nakon hapšenja hladnokrvno pitao kada će moći da ide kući.

Iako je pokušao da pobegne, pripadnici PS Obrenovac su ga locirali i savladali u rekordnom roku.

- Bilo je i policije i Hitne pomoći i svega. Pre toga se čula vika, galamili su i svađali se, jurili su se ovde po ulici. Ne znam šta se desilo, Mirela ni ne svraća ovde često, a taj mali je motorom kružio, odlazio i vraćao se, sve dok nije uhapšen - rekao je jedan očevidac, istakavši da su scene bile veoma dramatične.

- Oni su i ranije znali da prave pometnju po ulici. Često su se svađali, nije ovo prvi put da prave haos po gradu. Unuk tako dođe i krene da ih provocira, onda mu deda izađe na ulicu, pa krenu da viču i svađaju se. Svi ih čuju i gledaju, ali niko nije očekivao da se sve završi ovakvom tragedijom - rekla je jedna prodavačica.

Pretpostavlja se da je motiv svirepog zločina svađa oko podele imovine.

