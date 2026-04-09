Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da je let Jurija Gagarina u svemir "istorijski" i jedan od najvećih događaja 20. veka.

"Ove godine Rusija i ceo svet slave 65. godišnjicu legendarnog leta Jurija Aleksejeviča Gagarina. Ovo istorijsko lansiranje postalo je jedan od najmonumentalnijih događaja 20. veka, otvarajući novu eru u istoriji civilizacije", poručio je ruski lider u obraćanju učesnicima prvog Ruskog svemirskog foruma, koje je pročitao prvi potpredsednik vlade Denis Manturov, prenosi RIA Novosti.

On je istakao da je Rusija iskreno ponosna na nekoliko generacija talentovanih naučnika, konstruktora, kosmonauta, vojnih i civilnih stručnjaka koji su stajali u početku nacionalnog svemirskog programa i ispisali svetle, herojske stranice u analima pobeda i dostignuća zemlje.

Nedelja svemira održava se u Rusiji od 6. do 12. aprila, prenosi Tanjug.

BONUS VIDEO