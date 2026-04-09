Netanjahu se suočava s oštrim kritikama zbog primirja SAD i Irana, dok napadi na Liban i isključenje Izraela iz pregovora produbljuju političku krizu.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu suočava se sa snažnim osudama na domaćem terenu zbog primirja iz kojeg je, kako tvrde kritičari, Izrael isključen.

Istovremeno, namerni izraelski napadi na Liban prete da isprovociraju odgovor Irana, što bi moglo dovesti do potpunog kolapsa dogovora, dok američki komentatori optužuju Izrael za pokušaj sabotaže mirovnog sporazuma Donalda Trampa.

Nastavljeno izraelsko bombardovanje Libana, paralelno sa prekidom vatre između Sjedinjene Američke Države i Irana, razotkrilo je duboke unutrašnje podele u Izraelu. Visoki politički zvaničnici otvoreno dovode u pitanje i samo primirje i strategiju premijera Benjamina Netanjahua.

Lider opozicije Jair Lapid opisao je ovakav ishod pregovora kao nezapamćen.

"U našoj celoj istoriji nikada nije bilo ovakve političke katastrofe", napisao je Lapid, dodajući da je Netanjahu "doživeo i politički i strateški neuspeh".

Kritike su posebno usmerene na činjenicu da je Izrael u potpunosti isključen iz američko-iranskog sporazuma. Lapid je naglasio da Izrael "nije bio ni blizu pregovaračkog stola", upozoravajući da je zemlja postala "država pod protektoratom koja prima uputstva preko telefona".

Ministar za pitanja dijaspore Amičaj Čikli takođe je izrazio nezadovoljstvo.

"Mislim da je bila greška pristati na primirje u ovom trenutku", rekao je Čikli, dodajući da u ovakvim sukobima neprijatelje treba baciti "na kolena". Procijenio je da postoje samo "50 posto šanse" da se primirje održi, iako insistira na tome da je Iran izgubio status regionalne sile.

Bivši zamenik načelnika Generalštaba Jair Golan nazvao je primirje "strateškim neuspehom", dok je bivši ministar finansija Avigdor Liberman upozorio da ovaj dogovor daje Iranu "priliku da se pregrupiše", najavljujući budući sukob "pod znatno težim uslovima".





Udari na Liban i oštre američke kritike

Potpuno isključen iz mirovnih pregovora između SAD i Irana, Izrael trenutno žestoko napada Liban. Prema poslednjim podacima, ubijene su najmanje 254 osobe, dok je više od 1.000 ranjeno. Pojedine procene sugerišu da bi se broj mrtvih u samo jednom danu mogao približiti cifri od 300. Obim i intenzitet ovih napada izazvali su veliku zabrinutost zbog moguće eskalacije.

Ovakav razvoj događaja izazvao je i oštre reakcije američkih političkih komentatora. Bivši direktor američkog Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma Džo Kent izjavio je početkom aprila da su Trampovi pregovori davali rezultate, ali da je "Izrael isforsirao ovaj rat napadom na Iran".

"Izraelu je ovaj rat potreban... Nama je potreban mir", poručio je Kent.

Konzervativni politički komentator Taker Karlson otišao je korak dalje, tvrdeći da "Netanjahu pokreće teroristički napad na Bejrut, uništavajući Trampovo primirje", te sugerisao da bi se SAD trebale "odmah distancirati od Izraela".

Uprkos lavini kritika, pojedini izraelski zvaničnici i dalje ističu rezultate na bojnom polju. Ministar Čikli zaključio je da je rat stvorio "novu realnost" na više frontova, samouvereno opisujući vojne rezultate sa "da, da i da".