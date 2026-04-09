Veće Višeg suda u Podgorici potvrdilo je optužnicu protiv Kristijana Drešaja, Novaka Joksimovića, Rajka Smolovića, A.Š. i D.K. zbog sumnje da su deo kriminalne grupe koja je švercovala dve i po tone kokaina, u predmetu javnosti poznatom pod nazivom "General".

Optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) terete se za krivično delo stvaranje kriminalne organizacije, a Drešaj i Joksimović i za krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, učinjeno u saizvršilaštvu. Optužnica tereti A.Š. i zbog dva krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, počinjena u saizvršilaštvu.

Zbog šverca dve i po tone kokaina, u Višem sudu u Podgorici već se sudi navodnoj kriminalnoj grupi koju su, prema sumnjama SDT-a, formirali odbegli vođa "kavačkog klana" Radoje Zvicer, Slobodan Kašćelan i Vaso Ulić. Tom optužnicom obuhvaćeni su i Ulićev sin Nikola, Vukan Čoković Matić, Viktor Drešaj, Radomir Dobriša, Petar Miranović, Marinko Prelević, Veselin Paro Pavličić, Mileta Božović, Vuk Vulević, Radule Božović, Ivan Delić, Leon Drešaj, Dragan Pavličević, bivši predsednik Opštine Budva Milo Božović, Damir Mandić, Vjekoslav Lambulić i Radovan Pantović.

– Predmet optužnice je delovanje kriminalne organizacije koju su, početkom 2020. godine organizovali V.U., R.Z. i S.K., čiji pripadnici su postali N.U., L.D., V.D., V.P., I.D., D.M., V.V., D.P., R.D., M.B., R.B., M.B., V.L., P.M., R.P., M.P. i V.M.Č., optuženi K.D., A.Š., N.J., D.K. i R.S i zasad neidentifikovana lica, pri čemu je svaki pripadnik imao unapred određen zadatak i ulogu, a u delovanju kriminalne organizacije koristili su privredne strukture i pranje novca i nezakonito stečene dobiti i koja je delovala u međunarodnim razmerama, sa ciljem vršenja krijumčarenja opojne droge kokain iz Južne Amerike u Evropu i Australiju, plovilima, u količini od 1.570 kg, krajem oktobra 2020. godine, što je sprečeno od strane organa otkrivanja Kolumbije, i u količini od 903 kg, u junu 2021. godine, što je sprečeno od strane organa otkrivanja Australije – saopšteno je iz SDT- a.

Nastavak suđenja okrivljenima za učešće u švercu dve i po tone kokaina juče je bio zatvoren za javnost jer se veštak izjašnjavao o zdravstvenom stanju Slobodana Kašćelana, jednog od navodnih organizatora grupe. Osim njega, SDT je kao organizatore označilo i Radoja Zvicera i Vasa Ulića. Među optuženima su i Ivan Delić, Damir Mandić, Vuk Vulević i drugi. Terete se da su organizovali šverc kokaina iz Južne Amerike u Evropu i Australiju.

Nastavak suđenja u Višem sudu u Podgorici zakazan je za 24. april.

Otac Kristijana Drešaja, Leon Drešaj, u bekstvu je od kako je započela akcija "General" u julu 2024. godine. Ime Leona Drešaja decenijama puni stupce crne hronike u Crnoj Gori i regionu, dok se njegov sin Kristijan medijski eksponirao kada je uhapšen u u Beogradu 2023. godine zbog sumnje da je u jednom hotelu napao državljanku Kine.

Drešaj je ubrzo s Prvim osnovnim javnim tužilaštvom sklopio sporazum o priznanju krivice, na osnovu kojeg je osuđen na uslovnu zatvorsku kaznu od godinu dana sa rokom provere od tri godine. Takođe, izrečena mu je mera proterivanja iz Srbije, i to na dve godine. Viktor Drešaj, brat Leona Drešaja, nalazi se u spuškom zatvoru.

