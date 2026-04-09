Razbojnik sa fantomkom na glavi, rukavicama na rukama i sa štapom upao je jutros oko šest sati u pekaru „Niti“ u centru Kikinde, preko puta glavne pošte, i odneo kutiju za dobrovoljnim novčanim prilozima za porodice na Kosovu i Metohiji.

U tom trenutku u radnji je bila radnica, koja je izjavila da je pljačkaš izleteo iz radnje ispred koje ga je čekao pomagač na skuteru. Nakon toga ona je pozvala policiju i dala izjavu o pljački koja se dogodila i koja ju je uznemirila rano ujutro.

Ovoj pljački prethodila je manja, u utorak, takođe ujutro, oko šest sati, kada je jedan mlađi muškarac, po proceni radnice, možda i tinejdžer, sa kapom i kapuljačom na glavi, ušao u radnju i poručio pet bureka, ali ih nije platio.

- Normalno smo pričali. Rekao je da ima novčanicu od 2.000 dinara, a onda je odjednom zgrabio bureke s pulta i izleteo iz radnje. Kod Katoličke crkve su ga čekala dvojica na skuteru. I tada sam obavestila policiju – ispričala je radnica.

(Novosti)

