Stravična saobraćajna nesreća koja se rano juče dogodila u naselju Petrovčić, kada se Nemanja R. (30) „opel vektrom“ zakucao u betonski krst, dobila je jezivu pozadinu koja još uvek šokira javnost. Nemanja R., kako se sumnja, nije bio samo žrtva udesa već je glavni osumnjičeni za zversko ubistvo meštanina Uglješe T. (58), koje je počinio svega nekoliko sati pre nego što je i sam otišao u smrt!

Nemanja R. poginuo je na samom ulasku u selo Petrovčić, kada se kolima zakucao u betonski krst na kružnom toku. Policija je, radeći uviđaj nakon nesreće, došla do zastrašujućeg saznanja. Mladić koji je stradao na kružnom toku neposredno pre toga je hladnim oružjem presudio svom komšiji Uglješu T.

Motiv ovog krvavog pira je, prema prvim informacijama, patološka ljubomora. Nemanja je navodno sumnjao da je Uglješa bio u emotivnoj vezi sa njegovom bivšom suprugom, mada pojedini poznanici pominju i borbu oko kuće. Navodno Nemanja R. je vršio pritisak na Nemanju, da mu prepiše kuću.

Detalji ubistva koji su isplivali tokom dana lede krv u žilama.

- Nemanja je upao u dom Uglješe T. i tamo ga, nakon kraće rasprave, brutalno izmasakrirao hladnim oružjem. Da bi bio siguran da niko neće odmah primetiti zločin, on je preko beživotnog i unakaženog tela nesrećnog čoveka prebacio krevet - navodi izvor.

Dok je policija tragala za počiniocem, stigla je vest o udesu kod Petrovčića. Nemanja je, bežeći sa mesta zločina, pod još nerazjašnjenim okolnostima izgubio kontrolu nad vozilom. „Vektrom“ je pokosio znak, automobil je preorao zelenu površinu i direktno se zakucao u masivni betonski krst.

Poznanici Nemanje R. kažu da je on oduvek bio sklon nasilju i da su se plašili da bi mogao da počini neko zlo.

- Stalno je učestvovao u sukobima i tučama. Svi smo znali da je tempirana bomba. Čuli smo da je bio u kućnom pritvoru jer je ranije pretukao ženu, ali ga to očigledno nije sprečilo da izađe i ubije nevinog čoveka - kaže jedan od poznanika za Alo!.

