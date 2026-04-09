Ruska ratna fregata ispratila je tankere pod sankcijama kroz britanske vode, uprkos ranijim najavama britanskog premijera Kira Starmera da bi takva plovila mogla biti zaplenjena.

Ruski predsednik Vladimir Putin na konkretan i direktan način odgovorio je na izjave britanskog premijera o mogućem zadržavanju ruskih brodova i takozvane „flote u senci“, koja je pod zapadnim sankcijama. Kako prenosi „Telegraf“, u Lamanš je upućen ratni brod sa jasnim zadatkom — zaštita tankera.

Moćna fregata Crnomorske flote „Admiral Grigorovič“, naoružana raketnim sistemima uključujući krstareće rakete, pratila je dva velika naftna tankera — „Univerzal“ i „Enigmu“. Dana 8. aprila ujutru zauzela je poziciju između ova dva broda, praktično ih štiteći tokom prolaska.

U tom trenutku, brod Kraljevske mornarice nalazio se u blizini i vršio nadzor situacije. Ipak, britanska strana nije preduzela nikakve korake da zaustavi ili zapleni tankere.

Pre toga, vlada Kira Starmera dala je ovlašćenje Kraljevskoj mornarici da presreće i zaplenjuje brodove koji prevoze rusku naftu. Postojali su i predlozi da se u takve operacije uključe službenici Nacionalne agencije za borbu protiv kriminala.

U slučaju da bi brodovi imali naoružanu pratnju, razmatrana je i mogućnost angažovanja elitnih jedinica — specijalnih snaga SBS i SAS — za izvođenje akcija ukrcavanja.

— Međutim, Britanija do sada nije zaplenila nijedan ruski brod — navodi „Telegraf“.

Britanske vlasti su se u svojim planovima pozivale na zakon o sankcijama iz 2018. godine, ali je ruska strana jasno upozorila da bi svaka ozbiljna akcija protiv njenih brodova izazvala odgovor.

Ruski ambasador u Velikoj Britaniji Andrej Kelin potvrdio je da Moskva priprema kontramere i naglasio da će njihov karakter biti iznenađenje za britansku stranu.

Kako prenosi ON NEWS, ranije je u Evropi već došlo do uzbune zbog prisustva naoružanih ljudi koji prate brodove u Baltičkom moru, što dodatno podiže tenzije na morima.