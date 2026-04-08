Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i policijski službenici Policijske uprave u Novom Pazaru, u saradnji sa Republičkom tržišnom inspekcijom, podneće krivičnu prijavu protiv A. Đ. (22) iz Zubinog Potoka i Ž. K. (25) iz Novog Pazara, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena trgovina.

Policija je u selu Zlatare, u automobilima kojima su upravljali osumnjičeni, pronašla i privremeno oduzela 34.262 čokoladice poznatih proizvođača, ukupne vrednosti 3.166.260 dinara, koje su, kako se sumnja, bile namenjene daljoj prodaji, iako A. Đ. i Ž. K. nemaju ovlašćenje za bavljenje trgovinom.

Protiv osumnjičenih će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru.

