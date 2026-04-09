Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, u nastavku borbe protiv korupcije, uhapsili su D. B. (49) iz Aleksandrovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo davanje mita.

Osumnjičeni je danas, policijskim službenicima Uprave saobraćajne policije ponudio poklon u vidu novca, kako ne bi sačinili prekršajne naloge u vezi sa prekršajima prekoračenja brzine, koje je on učinio upravljajući putničkim motornim vozilom.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden u nadležno tužilaštvo.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije nastaviće dalji rad na suzbijanju korupcije na teritoriji Republike Srbije.

