Viši sud u Leskovcu je, prihvatajući sporazum o priznanji krivičnog dela, doneo presudu kojom je Tijana Kovandžić iz Vlasotinca oglašena krivom zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i osuđena na kaznu zatvora u trajanju od šest godina.

Njoj je izrečena i mera trogodišnje zabrane upravljanja motornim vozilom, koja će biti primenjena nakon isteka zatvorske kazne.

Optužena je proglašena krivom zbog opravdane sumnje da je 13. februara ove godine, u kasnim večernjim satima, upravljajući putničkim vozilom marke pežo udarila pešaka koji je, usled zadobijenih povreda, preminuo. Nezgoda se dogodila na putu Leskovac – Vlasotince, na pešačkom prelazu, kod hotela „Bavka“.

U saopštenju suda je navedeno da je optužena upravljajući putničkim vozilom, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa i pod dejstvom 0,86 promila alkohola, udarila pešaka Nikolu Adrovića (28) iz Leskovca koji je, usled udarca, pao na kolovoz i zadobio teške telesne povrede opasne po život u vidu kome, politraume, rane u predelu glave i preloma kosti lobanje.

Nesrećni Nikola preminuo je u bolnici nakon četiri dana borbe za život.

(Novosti)

