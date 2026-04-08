U selu u okolini Leskovca u nedelju uveče došlo je do brutalnog napada u kojem je Igor U. (44) zadobio teške telesne povrede.

Kako se nezvanično saznaje, tuči koja se dogodila u selu u okolini Leskovca je prethodila svađa između dvojice meštana - Igora U. (44) i Petra S. (24), piše Blic.

Sumnja se da su muškarci bili pod dejstvom alkohola kada je došlo do rasprave, nakon čega je osumnjičeni drvenom motkom pretukao Igora.

- Napad se dogodio ispred kuće žrtve. Nanošenju povreda je prethodila rasprava. Sumnja se da je napadač žrtvu najpre udario drvenom motkom po glavi, a kada je muškarac pao, on je nastavio da ga nogama i rukama udara po glavi i telu. Naneo mu je teške telesne povrede opasne po život, odnosno prelom lobanje - kaže izvor.

Leskovačka policija se juče oglasila saopštenjem i navela da se osumnjičeni tereti da je 5. aprila 2026. godine, u večernjim časovima, nakon kraće rasprave, četrdesetčetvorogodišnjem muškarcu zadao više udaraca i naneo mu teške telesne povrede.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

