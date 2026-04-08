Piše: Slađana Stepanović

Stravična saobraćajna nesreća koja se rano jutros dogodila u naselju Petrovčić, kada se Nemanja R. (30) „opel vektrom“ zakucao u betonski krst, dobila je jezivu pozadinu. Kako „Alo!“ nezvanično saznaje, Nemanja nije bio samo žrtva udesa, već glavni osumnjičeni za zversko ubistvo meštanina Uglješe T. (58), koje je počinio svega nekoliko sati pre nego što je i sam otišao u smrt!

Policija je, radeći uviđaj nakon nesreće, došla do zastrašujućeg saznanja, mladić koji je stradao na kružnom toku neposredno pre toga je hladnim oružjem presudio svom komšiji.

Motiv ovog krvavog pira je, prema prvim informacijama, patološka ljubomora. Nemanja je navodno sumnjao da je Uglješa bio u emotivnoj vezi sa njegovom bivšom suprugom.

Detalji ubistva koji su isplivali tokom dana lede krv u žilama. Nemanja je upao u dom Uglješe T. i tamo ga, nakon kraće rasprave, brutalno izmasakrirao hladnim oružjem. Da bi bio siguran da niko neće odmah primetiti zločin, on je preko beživotnog i unakaženog tela nesrećnog čoveka prebacio krevet.

Dok je policija tragala za počiniocem, stigla je vest o udesu kod Petrovčića. Nemanja je, bežeći sa mesta zločina, pod još nerazjašnjenim okolnostima izgubio kontrolu nad vozilom. „Vektra“ koja je pokosila znak, preorala zelenu površinu i direktno se zakucala u masivni betonski krst.

Poznanici Nemanje R. kažu da je on oduvek bio sklon nasilju i da su se plašili da bi mogao da počini neko zlo.

– Stalno je bio u sukobima, učestvovao je u tučama. Svi smo znali da je tempirana bomba. Čuli smo da je bio u kućnom pritvoru jer je ranije pretukao ženu, ali ga to očigledno nije sprečilo da izađe i ubije nevinog čoveka – kaže jedan od poznanika za Alo!

Nesrećni Uglješa T., s druge strane, važio je za mirnog i povučenog komšiju. Kako kažu poznanici telo ubijenog Uglješe našao je podstanar koji je razbio staklo na vratima i našao leš. Stanovnici Surčina su u šoku, a rođak osumnjičenog Nemanje, koga smo zatekli ispred porodične kuće, jedva je smogao snage da progovori.

– Ne znamo šta se dogodilo, policija nas je obavestila o nesreći, a onda su rekli da je on osumnjičen za to ubistvo. Sve je užasno, on ima dvoje male dece, živeo je ovde sa nepokretnim ocem. Kako da kažem ocu da mu sina više nema, a da je još i ubica – priča potreseni rođak kroz suze.

Lekarska ekipa Hitne pomoći, koja je na mesto udesa stigla oko dva sata posle ponoći, mogla je samo da konstatuje smrt vozača.

– Nažalost, stradao je jedan mlad muškarac od oko 30 godina. Od siline udara zadobio je fatalne povrede i nismo mogli ništa da učinimo za njega – potvrdila je doktorka Gordana Pavlović za RTS.

Policija je obavila detaljne uviđaje na obe lokacije , u kući gde je pronađeno telo Uglješe T. i na mestu saobraćajne nesreće. Istraga će utvrditi tačnu hronologiju ovog dvostrukog užasa koji je Surčin i Petrovčić zavio u crno.

