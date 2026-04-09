Dom Oštro u Kraljevici, u kojem se dečak ugušio picom, zatvorila je inspekcija Ministarstva socijalne zaštite, piše Danas.hr.

Na temelju prijave Ministarstvo je napravilo vanredni nadzor. Unutra je bilo 17 štićenika, odnosno dece s posebnim potrebama.

Direktorka Centra još uvek nije primila službeni dokument o zatvaranju, ali joj je naloženo da svu decu hitno premesti u druge ustanove ili odgovarajuće prostore.

Podsetimo, u septembru 2024. godine u Centru za rehabilitaciju Rijeka, preminuo je 15-godišnji dečak. Ugušio se hranom nakon što je ostavljen u sobi bez nadzora.

Advokat porodice Marin Barić tada je rekao da je majka u više navrata upozoravala da dete ima problema s gutanjem, kao što i kaže medicinska dokumentacija.

"Uprkos tome, dete je bilo ostavljeno satima samo, bez ikakvog nadzora, u sobi s rupama na zidovima i u takvim uslovima je umrlo u agoniji gušenja na dušeku, na podu. Takvu smrt, pogotovo pod zaštitom države ne zaslužuje niko - ispričao je advokat Barić za RTL.

Dečakov otac traži da odgovorni za to budu kažnjeni. Resorno Ministarstvo odbija im isplatiti odštetu od 50.000 evra pa su tražili da otac dokaže da je bio povezan sa sinom.

"Oni su priznali polovinu iznosa koji bi inače trebaloo da pripada roditeljima i još su uslovili isplatu, odnosno opravdanost iznosa s izveštajem o emocionalnoj povezanosti sa sinom. To je duboko neprimereno, i predstavlja oblik sekundarne viktimizacije porodice. Zapravo, nikad niko iz struke nije primio takav zahtev da se dokazuje ljubav", rekao je tada Barić.

Godinu dana posle, za smrt dečaka optuženo je pet radnica Centra za rehabilitaciju Rijeka. Za četiri radnice Centra traži se godinu i po zatvora, a za tadašnju direktorku godinu dana.

