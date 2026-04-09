Pred Posebnim odelјenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušana su sedmorica zaposlenih u Naftnoj industriji Srbije (NIS) zbog sumnje da su kod Aerodroma "Nikola Tesla" iz cisterne NIS pretakali gorivo u privatno vozilo.

Oni su osumnjičeni za izvršenje krivičnog dela pronevera u obavlјanju privredne delatnosti, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Postoje osnovi sumnje da su su J. I. (35), V. M. (40), K. L. (32), P. M. (36), S. D. (25), R. S. (47) i I.Đ. (38) na parking prostoru koji se nalazi u neposrednoj blizini Aerodroma "Nikola Tesla", iz kamiona cisterne NIS-a, koji je bio namenjen za redovno snabdevanje aviona na aerodromu, prisvojili naftne derivate koji su im bili povereni u radu, tako što su iste pretakali u privatno kombi vozilo.

Jedan od osumnjičenih je negirao izvršenje krivičnog dela, jedan je priznao, dok su se ostali osumnjičeni branili ćutanjem.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da šestorici osumnjičenih odredi pritvor da ne bi uticali na svedoke i da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

