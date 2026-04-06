Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u koordinaciji sa policijskim službenicima Policijske uprave Kraljevo, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Raški, podneće krivičnu prijavu protiv M. I. (26) iz Raške, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Policijski službenici su u mestu Beoci, u blizini magistralnog puta, pregledom putničkog motornog vozila kojim je upravljao osumnjičeni, pronašli 11.000 paklica cigareta, koje je prevozio bez pratećih dozvola i odobrenja izdatih od strane nadležnih organa Republike Srbije.

Navedene cigarete nađene u Raškoj su, kako se sumnja, bile namenjene daljoj prodaji, a na ovaj način je budžet Republike Srbije oštećen u iznosu od oko 4.000.000 dinara.

