Situacija na Bliskom istoku ponovo se dramatično pogoršava nakon što je Hezbolah lansirao rakete ka Izraelu, čime je dodatno uzdrmano već krhko primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, prenosi britanski Telegraf.

Ova militantna organizacija, koja ima podršku Irana, navela je da je napad bio odgovor na, kako tvrde, izraelsko kršenje privremenog primirja, posebno zbog neslaganja oko toga da li se dogovor odnosi i na teritoriju Libana.

U međuvremenu, iz Teherana stižu oštre poruke – upozoreno je da bi rat mogao ponovo da bukne ukoliko Izrael nastavi sa bombardovanjem Bejruta. Sa druge strane, i Izrael i Vašington su u poslednjem trenutku odbacili tvrdnje da je Liban bio obuhvaćen sporazumom o primirju.

Izraelske odbrambene snage izvele su u sredu, prema dostupnim informacijama, jedan od najintenzivnijih napada na Liban od početka sukoba. U svega deset minuta pogođeno je čak 100 ciljeva, a prema navodima libanskih vlasti, u tim udarima poginule su 254 osobe.

Kao odgovor na ove akcije, Hezbolah je pokrenuo snažnu raketnu baražnu vatru usmerenu ka Manari, izraelskom kibucu koji se nalazi uz granicu. Iz ove organizacije poručuju da je reč o direktnoj reakciji na, kako navode, neprijateljsko kršenje sporazuma o prekidu vatre.

Pored toga, Hezbolah je saopštio da je izveo napad i na izraelski brod, koristeći iranske rakete tipa „Nur“.

Uprkos sve učestalijim napadima i rastućim tenzijama, predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp poručio je da je „veoma malo verovatno“ da će doći do ponovnog izbijanja rata.