Jelena bin Drai, nekadašnja Mis Jugoslavije iz 1998. godine, otkrila je da, uprkos dugogodišnjim spekulacijama javnosti, nikada nije promenila veru nakon udaje za milijardera Said bin Drai.

Rođena u Žablju, nadomak Novog Sada, Jelena danas važi za jednu od najbogatijih Srpkinja, a sa suprugom Saidom ima četvoro dece.

U gostovanju u jednom podkastu otvoreno je govorila o luksuznom životu koji vodi u Ujedinjeni Arapski Emirati, kao i o porodičnim vrednostima koje neguju.

"Moja deca klanjaju pet puta dnevno"

- Moj muž i deca su muslimani, ali ja sam pravoslavka. Nikada nisam prešla u islam, iako se o tome dugo spekulisalo. Said i deca klanjaju pet puta dnevno, u čemu učestvuje čak i naš četvorogodišnji sin. Smatram da islam uči mnogim važnim vrednostima i da im upravo molitve pomažu da razviju disciplinu - ispričala je Jelena.

Ne krije ni da u svakodnevnoj organizaciji ima veliku pomoć zaposlenih koji godinama putuju sa njenom porodicom širom sveta.

- Imamo četvoro dece, Asiju (16), Hilala (13), Hamdana (12) i Rašida (4). Njihove obaveze posle škole su brojne: šah, klavir, arapski jezik, košarka, plivanje... Dobro sam organizovana, ali imam i veliki tim kod kuće. Kuvare, vozače, služavke i dadilje koji su uz nas više od deset godina. Sve njih smatram delom porodice. Putuju sa nama gde god da idemo. Moj vozač, na primer, nije samo vozač, on brine i o mojim dečacima - rekla je svojevremeno gostujući u jednom podkastu.