Podgorička poliicja podnela je krivične prijave protiv policijskih službenika V.V. (57), P.S. (47) i J.B. (44) osumnjičenih za utaju u produženom trajanju, kazali su iz Uprave policije.

Navodi se da su policijski službenici osumnjičeni da su protivpravno prisvojili više od 20 hiljada evra.

-Utvrđeno je da su V.V., P.S. i J.B. u svojstvu policijskih službenika u periodu od 1. marta 2023. do 31. jula prošle godine, u nameri sticanja imovinske koristi, protivpravno prisvojili 20.279 evra na ime specijalnog dodatka, koji im nije pripadao, čime su budžetu Crne Gore pričinili materijalnu štetu u naznačenom iznosu- kaže se u saopštenju.

BONUS VIDEO