Ogromna većina stranaca koji su u poslednje vreme stekli nemačko državljanstvo odlučila je da zadrži i pasoš zemlje iz koje potiče. Prema istraživanju instituta Mediendienst Integration, između 85 i 95 odsto novo naturalizovanih građana iskoristilo je mogućnost da zadrži dvojno državljanstvo, što predstavlja značajnu promenu u odnosu na raniju praksu.

Podaci pokazuju da je među onima koji nisu zadržali oba državljanstva najveći deo ili ranije bio bez državljanstva, ili dolazi iz zemalja koje ne dozvoljavaju dvojno državljanstvo, poput Indije, Eritreje i Etiopije. Ovaj obrazac dodatno objašnjava visoku stopu zadržavanja originalnih pasoša među novim nemačkim građanima.

Promene su omogućene reformom zakona o državljanstvu, koju je 2024. godine usvojila prethodna nemačka vlada koju su činile Socijaldemokratska partija (SPD), Zeleni i liberalna FDP. Ovom reformom legalizovano je dvojno državljanstvo, što je otvorilo mogućnost da novi građani zadrže veze sa zemljom porekla.

Istovremeno, izmenama zakona skraćen je i minimalni period boravka potreban za naturalizaciju sa osam na pet godina, čime je proces dobijanja državljanstva postao znatno brži. Dodatno, uvedena je i mogućnost ubrzane procedure za dobro integrisane strane državljane, koji su ranije mogli da apliciraju već nakon tri godine boravka.

Međutim, nova vlada koju predvode konzervativne stranke ukinula je ovu ubrzanu opciju, čime je deo reformi dodatno ograničen.

Statistički podaci pokazuju i određene promene u broju podnetih zahteva za naturalizaciju. Tokom 2025. godine zabeležen je pad od oko 10 odsto u odnosu na prethodnu godinu, pa je ukupno podneto oko 189.000 zahteva.

Regionalna distribucija pokazuje da je najveći broj zahteva zabeležen u Berlinu, oko 36.100, dok Minhen prati sa 17.800 zahteva. U glavnom gradu Bavarske formirane su i duge liste čekanja, pa je početkom maja oko 40.200 zahteva još uvek čekalo na obradu.

Prema preliminarnim procenama, više od 300.000 ljudi dobilo je nemačko državljanstvo tokom prošle godine. Među novim državljanima najzastupljeniji su građani Sirije, Turske, Avganistana, Irana i Rusije.

Ovi podaci ukazuju na to da se Nemačka sve više prilagođava realnosti migracionih tokova i da zakonske promene imaju direktan uticaj na način na koji novi građani održavaju veze sa svojim zemljama porekla, piše biznis.rs.