Lizi Džejd Grambridž (31) privlači poglede gde god da krene – i to ne samo zbog njenog šarma, već i zbog visine. Sa 193 cm, Lizi je punih 18 centimetara viša od svog dečka, Olija Koce (29), koji je visok 175 cm. Kada obuje štikle, Lizi dostiže čak 213 cm, što dodatno ističe razliku u paru.

Ipak, uprkos reakcijama okoline, Lizi i Oli kažu da visina nije problem, već deo njihove jedinstvene dinamike.

Ljubav preko visinskih razlika

„Živimo prilično normalan život, ali razlika u visini uvek privuče pažnju“, kaže Lizi iz Kornvola. „Ljudi to odmah primete, posebno kada nosim štikle. Ali to nam nikada nije predstavljalo problem – naprotiv, našu vezu čini posebnom.“

Oli dodaje da ga Lizina visina privlači i da je za njega “čist afrodizijak”. Par priznaje da visinska razlika stvara razigran i dinamičan kontrast koji oboje ceni.

„Visoka sam, pa se osećam dominantnije i samouverenije, dok on uživa u toj razlici i smatra je seksi“, objašnjava Lizi.

Reakcije okoline i društvene mreže

Par često nailazi na radoznale poglede i komentare. Lizi priznaje da se ljudi okreću kada ih vide zajedno, a neki čak i pitaju da li nosi ogromne platforme.

„Dobijam i negativne komentare – zovu me ‘previše visokom’, ‘zastrašujućom’ ili ‘muškobanjastom’. Neki trolovi čak dovode u pitanje moj pol, što je neprijatno i netačno“, kaže Lizi.

Oli ističe da mu pažnja prija i da oboje uživaju u reakcijama drugih: „Volim koliko je upečatljiva i koliko njeno samopouzdanje privlači.“

Poruka samopouzdanja

Lizi poručuje svima da visina ne bi trebalo da bude prepreka u ljubavi. „Nesigurni muškarci to možda ne mogu da podnesu, ali samopouzdanje menja sve. Ako vam se neko sviđa, visina ne bi smela da bude važna.“

Par priznaje da se u svakodnevnom životu prilagođavaju: Lizi se ponekad sagne za poljubac, Oli se propne, ali to postaje potpuno normalno. Njihova veza, kažu, funkcioniše kao i svaka druga – na ljubavi i međusobnom poštovanju.