Opštinski sud u Zenici potvrdio je optužnicu protiv Z. B. zbog pokušaja razbojništva koje je počinio sa jednim maloletnikom nad decom u Zenici, od koje je u blizini igrališta pokušao da otme lančić, a takođe je kod džamije od dečaka pokušao da otme novac i cigarete.

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona tereti ga da je 25. oktobra 2023. godine, oko 15.25, u Zenici sa maloletnikom prišao dvojici maloletnika koji su bili ispred dečjeg igrališta sa petogodišnjim bratom i trogodišnjom sestrom.

Optuženi je jednog maloletnika pretećim tonom upitao: "Kakav je to lančić oko tvog vrata", a zatim mu pokušao da otrgne sa vrata srebrnu ogrlicu.

Jednom rukom ga je uhvatio za ogrlicu, a drugom rukom zapretio: "Hoćeš da ti ja sad otrgnem ovaj lančić s vrata", približivši šaku njegovom licu.

To je dečaka uplašilo pa ga je molio da ga pusti i pokušao da se otrgne iz njegovih ruku.

Udarilo ga je šakom u leđa, a za to vreme ga je maloletnik udario nogom u predelu leve strane vrata i levog ramena.

Napadnuta deca su sa bratom i sestrom potrčala u pravcu ulice, a za njima su trčali napadači u nameri da ih pokradu.

Kako piše u optužnici, kada su došli u blizinu jednog restorana, napadači su otišli i ništa nisu ukrali.

Takođe, optuženog terete da je isti dan, oko 16.15, u blizini džamije sa maloletnikom prišao dvojici maloletnih dečaka te su im zapretili da će ih izudarati.

Rekli su im: "Dajte nam iz džepova sav novac i cigarete."

Dečaci su se u strahu odmah dali u beg u pravcu zapadne strane stadiona, pa su napadači trčali za njima i sustigli ih.

Tada je maloletni napadač dva puta udario šakom jednog dečaka u predelu desne ruke i grudi.

Oštećeni u strahu nastavljaju da beže u pravcu pekare, gde su se uspeli sakriti.

Napadači nisu odustali pa su više puta ulazili u pekaru i pretili im da će ih prebiti ukoliko ne izađu iz objekta.

Tek kada su o događaju obavešteni policijski službenici, pobegli su, ali ih je policija pronašla i uhapsila.

