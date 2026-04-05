Tokom NATO bombardovanje SR Jugoslavije, jedan od najtragičnijih napada na civilno stanovništvo dogodio se 5. aprila 1999. godine u Aleksincu. Tog dana, u večernjim satima, projektili su pogodili stambeni deo grada, izazvavši razaranja i veliki broj žrtava među civilima.

Napad je usledio bez prethodnog upozorenja, a pogođeni su delovi grada u kojima nije bilo vojnih ciljeva. Uništene su porodične kuće, oštećene stambene zgrade, dok su mnogi građani ostali zatrpani u ruševinama. Prema dostupnim podacima, u ovom bombardovanju poginulo je najmanje 12 civila, dok je više desetina ljudi povređeno.

Svedoci tog događaja govorili su o snažnim detonacijama koje su odjeknule gradom, nakon čega su usledili prizori razaranja, dima i panike. Spasilačke ekipe i građani satima su pokušavali da izvuku preživele iz ruševina.

Ono što ovaj napad čini posebno potresnim jeste činjenica da su stradali civili u svojim domovima, daleko od linija borbe. Aleksinac je tako postao simbol stradanja nedužnih tokom NATO bombardovanja.

Napad na Aleksinac ostavio je trajne posledice na grad i njegove stanovnike, a sećanje na žrtve i danas se obeležava svake godine. Ovaj događaj često se navodi kao jedan od najtežih primera stradanja civila tokom bombardovanja SR Jugoslavije.