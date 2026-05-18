Mnogi stari kuhinjski predmeti završavaju u otpadu, a da njihovi vlasnici i ne pretpostavljaju da kriju pravu vrednost. Posebno se to odnosi na kašike koje su godinama ostajale u fiokama i zaboravljene. Kolekcionari širom Evrope poslednjih godina sve češće traže ovakve primerke, spremni da za retke ili istorijski značajne kašike plate pravo bogatstvo.

Stari escajg iz hotela i železničkih vagona posebno privlači pažnju. Kašike koje nose originalne logotipe, ugravirane natpise ili žigove proizvođača postale su traženi kolekcionarski predmeti. Mnogi ih bacaju jer više ne odgovaraju modernom izgledu doma, ali istorijska vrednost i kvalitet izrade čine ih dragocenim.

Posebnu popularnost uživaju kašike iz perioda Prve Čehoslovačke Republike (1918–1938). Kolekcionari ne vrednuju samo materijal od kojeg su napravljene, već i istorijsku priču koju nose. U to vreme hoteli i železničke kompanije posebno su pazili na kvalitet i detalje pribora, a mnoge kašike su završavale kao suveniri koje su putnici nosili kući.

Najtraženiji su primerci sa jasno vidljivim logotipom, ugraviranim natpisom ili oznakom proizvođača. Među njima se izdvajaju predmeti povezani sa međunarodnim železničkim kompanijama, poput legendarne CIWL kompanije, poznate po Orijent ekspresu. Kašike železničkih kompanija sa prepoznatljivim simbolima ili u art deko stilu takođe postižu visoke cene – između 220 i 660 evra po komadu.

Hotelski pribor, poput kašika iz praškog hotela Alcron ili Grandhotela Pupp u Karlovim Varima, takođe je posebno cenjen. Pribor napravljen po narudžbini poznatih hotela interesantan je kolekcionarima jer je povezan sa određenim mestom i istorijskim periodom, čineći ga vrednim i unikatnim.

Ako želite da procenite vrednost svojih kašika, pažljivo proverite oznake na njima – logotip, ugravirani natpis ili žig proizvođača mogu značajno uticati na cenu. Proizvođači poput Berndorfa i Sandrika posebno se cene, a srebrni pečati dodatno povećavaju vrednost. Stanje predmeta je takođe važno: blaga patina nije problem, dok oštećenja, savijanja ili previše agresivno čišćenje mogu smanjiti cenu. Kompletni setovi u originalnoj kutiji mogu imati višestruko veću vrednost od pojedinačnih komada.

Ove stare kašike nisu samo deo prošlosti – one su danas prava investicija i prilika da običan kuhinjski pribor pretvorite u kolekcionarski dragulj, piše Mondo.